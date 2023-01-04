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"Винен Макрон". Рогозін хоче надіслати лідеру Франції уламок, витягнутий з його спини

Фото: екс-голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Колишній очільник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін заявив, що президент Франції Еммануель Макрон причетний до його поранення в окупованому Донецьку. Він просить надіслати політику уламок, який витягнули з його спини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Рогозіна.

Рогозін заявив, що отримав поранення у Донецьку внаслідок обстрілу з французької гаубиці Caesar. Він пригрозив Макрону, заявивши, що Франція повинна відповісти за "терористичний акт".

При цьому Рогозін надіслав послу Франції в РФ П'єру Леві лист, в якому був уламок снаряда, який нібито витягнули зі спини окупанта.

"Ви бачите осколок від снаряда, який випущеного французькою 155-міліметровою самохідною артилерійською установкою Caesar. Він пробив моє праве плече та застряг у шийному хребці лише в міліметрі від того, щоб вбити мене чи зробити нерухомим інвалідом", - написав Рогозін.

За словами екс-чиновника, внаслідок артилерійського обстрілу загинули двоє його знайомих. російських вояк.

Фото: Рогозін показав уламок, який нібито дістали з його спини (t.me/rian_ru)

Нагадаємо, 21 грудня у Донецьку обстріляно ресторан "Шеш-Беш", у якому екс-глава "Роскосмосу" Рогозін святкував день народження.

Пізніше українські прикордонники відреагували на вибухи у Донецьку, заявивши, що таким чином передали "привіт" Рогозіну, який незаконно перетнув український кордон.

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