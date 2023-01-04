"Винен Макрон". Рогозін хоче надіслати лідеру Франції уламок, витягнутий з його спини

Рогозін заявив, що отримав поранення у Донецьку внаслідок обстрілу з французької гаубиці Caesar. Він пригрозив Макрону, заявивши, що Франція повинна відповісти за "терористичний акт".

При цьому Рогозін надіслав послу Франції в РФ П'єру Леві лист, в якому був уламок снаряда, який нібито витягнули зі спини окупанта.

"Ви бачите осколок від снаряда, який випущеного французькою 155-міліметровою самохідною артилерійською установкою Caesar. Він пробив моє праве плече та застряг у шийному хребці лише в міліметрі від того, щоб вбити мене чи зробити нерухомим інвалідом", - написав Рогозін.

За словами екс-чиновника, внаслідок артилерійського обстрілу загинули двоє його знайомих. російських вояк.

Фото: Рогозін показав уламок, який нібито дістали з його спини (t.me/rian_ru)