Вознаграждение за соседа. Россияне придумали способ пополнения мобилизационного ресурса, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"Сдай соседа - получи "тридцать серебряников". Для пополнения своего мобилизационного ресурса на войне против Украины враг прибегает к недопустимым манипуляциям. 15 тысяч российских рублей обещают каждому, кто завербует и приведет в военкомат товарища, соседа или кого-либо", - сообщили в центре.

По данным ЦНС, такая схема вводится на временно оккупированных территориях Украины с целью привлечь в армию РФ как можно больше местного населения. Ведь перед коллаборантами стоит план по выполнению мобилизации уволенных украинцев.