Оккупанты делают мужчин "казаками" для внесения в мобрезерв, - ЦНС
Во временно оккупированных районах Херсонской области захватчики ввели план развития "казачества" для пополнения мобилизационного резерва армии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Отмечается, что план предусматривает привлечение всех жителей региона мужского пола в так называемые "казачьи" кооперативы. Главная цель кампании - пополнить мобилизационный ресурс оккупантов.
"Известно, что в Кремле зарегистрирован законопроект, который предусматривает включение всех "казаков" в мобилизационный людской резерв армии РФ. Ранее для попадания в такой резерв каждый гражданин должен был в индивидуальном порядке заключить договор с Миннападением (Минобороны РФ. - ред.). Теперь это будет стадный договор", - говорится в сообщении.
Центр национального сопротивления призывает проживающих на ВОТ украинцев, не вступать в такие "организации".
Ситуация на временно оккупированных территориях
Российские захватчики присваивают звания кандидатов в мастера спорта от РФ по пропагандистским мотивам.
Кроме того, в Запорожской области оккупанты выдают "лицензии" на разграбление недр Украины.
А беременным женщинам в оккупации отказывают в медицинской помощи без паспорта РФ.
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