Оккупанты делают мужчин "казаками" для внесения в мобрезерв, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что план предусматривает привлечение всех жителей региона мужского пола в так называемые "казачьи" кооперативы. Главная цель кампании - пополнить мобилизационный ресурс оккупантов.

"Известно, что в Кремле зарегистрирован законопроект, который предусматривает включение всех "казаков" в мобилизационный людской резерв армии РФ. Ранее для попадания в такой резерв каждый гражданин должен был в индивидуальном порядке заключить договор с Миннападением (Минобороны РФ. - ред.). Теперь это будет стадный договор", - говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления призывает проживающих на ВОТ украинцев, не вступать в такие "организации".