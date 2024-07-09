ua en ru
Вт, 09 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты делают мужчин "казаками" для внесения в мобрезерв, - ЦНС

Вторник 09 июля 2024 03:14
UA EN RU
Оккупанты делают мужчин "казаками" для внесения в мобрезерв, - ЦНС Фото: россияне превращают в "казаков" мужчин на оккупированных территориях (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

Во временно оккупированных районах Херсонской области захватчики ввели план развития "казачества" для пополнения мобилизационного резерва армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что план предусматривает привлечение всех жителей региона мужского пола в так называемые "казачьи" кооперативы. Главная цель кампании - пополнить мобилизационный ресурс оккупантов.

"Известно, что в Кремле зарегистрирован законопроект, который предусматривает включение всех "казаков" в мобилизационный людской резерв армии РФ. Ранее для попадания в такой резерв каждый гражданин должен был в индивидуальном порядке заключить договор с Миннападением (Минобороны РФ. - ред.). Теперь это будет стадный договор", - говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления призывает проживающих на ВОТ украинцев, не вступать в такие "организации".

Ситуация на временно оккупированных территориях

Российские захватчики присваивают звания кандидатов в мастера спорта от РФ по пропагандистским мотивам.

Кроме того, в Запорожской области оккупанты выдают "лицензии" на разграбление недр Украины.

А беременным женщинам в оккупации отказывают в медицинской помощи без паспорта РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Двойной удар по Киеву, прилеты в Днепре и Кривом Роге: главное о последствиях атаки РФ
Двойной удар по Киеву, прилеты в Днепре и Кривом Роге: главное о последствиях атаки РФ
DAILY
"Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler "Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон