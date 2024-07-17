Россияне вербуют детей в оккупации в военное училище ВС РФ, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).

Как отмечается, филиал при министерстве обороны России строят в оккупированном Мариуполе. Там планируют обучать офицеров вооруженных сил РФ, которых отберут из местных подростков. Сейчас идет набор на 5-7 классы. Учеба должна начаться с 1 сентября.

В ЦНС подчеркнули, что таким образом Россия в очередной раз нарушает международное право и вербует местное население против Родины. При этом на этот раз речь идет о детях, из которых Кремль "традиционно планирует сделать янычар", поскольку империя всегда воюет руками покоренных народов.

Кроме того, в ведомстве призвали бойкотировать инициативы врага и не разрушать жизнь своих детей.