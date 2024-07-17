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Россияне вербуют детей в оккупации в военное училище ВС РФ, - ЦНС

Среда 17 июля 2024 23:57
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Россияне вербуют детей в оккупации в военное училище ВС РФ, - ЦНС Фото: дети в военной форме РФ (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты вербуют школьников с временно оккупированных территорий Украины в филиал Нахимовского военно-морского училища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).

Как отмечается, филиал при министерстве обороны России строят в оккупированном Мариуполе. Там планируют обучать офицеров вооруженных сил РФ, которых отберут из местных подростков. Сейчас идет набор на 5-7 классы. Учеба должна начаться с 1 сентября.

В ЦНС подчеркнули, что таким образом Россия в очередной раз нарушает международное право и вербует местное население против Родины. При этом на этот раз речь идет о детях, из которых Кремль "традиционно планирует сделать янычар", поскольку империя всегда воюет руками покоренных народов.

Кроме того, в ведомстве призвали бойкотировать инициативы врага и не разрушать жизнь своих детей.

Напомним, что по информации ЦНС, россияне во временно оккупированных районных Херсонской области делают мужчин "казаками" для внесения в мобилизационный резерв.

Ранее РБК-Украина сообщало, что РФ создает на оккупированных территориях Украины отдельные отряды при "МВД". Они будут осуществлять в отношнении местного населения фильтрационные действия.

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