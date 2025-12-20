"Он исчез": Зеленский о генерале РФ, который докладывал Путину об оккупации Купянска

В частности, 20 ноября российский генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил Путину, что армия РФ полностью оккупировала Купянск. Однако позже, 12 декабря, Зеленский прибыл в Купянск и записал оттуда видео, чем опроверг утверждение РФ об оккупации.

Что касается генерала, то судя по словам президента, вероятно, он имел в виду именно его.

"Путин часто говорил о контроле над городами... мы видели видео, где генерал сообщал об их захвате. А потом я поехал в Купянск, и ситуация действительно была сложной, и линия фронта была очень близко. Однако наши вооруженные силы контролируют Купянск", - сказал Зеленский.

Далее он добавил, что недавно была информация о том, что генерала РФ нашли мертвым. Поэтому глава государства не исключает, что речь идет именно о том человеке, которого он имел в виду.

"Потом этот генерал исчез, кто знает куда. Вчера или позавчера была новость, что его нашли мертвым. Я думаю, что это тот самый генерал. Каждую информацию нужно проверять десять раз, но если он пропал без вести, я совсем не удивлюсь", - резюмировал президент.