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На что точно не стоит тратить время в начале отношений, если вы уже взрослые

Вторник 17 июня 2025 20:10
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На что точно не стоит тратить время в начале отношений, если вы уже взрослые На что не стоит тратить свое время во взрослых отношениях (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

Когда вам уже не 18, начало новых отношений перестает быть романтическим сериалом с цветами, недоразумениями и тремя часами переписок ни о чем. С возрастом ценится ясность, уважение ко времени и эмоциональная зрелость.

На что точно не стоит тратить время в начале отношений, особенно, если вам не 18 лет, рассказал для РБК-Украина лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Начало новых отношений - это всегда волнительно. Бабочки, флирт, фантазии о совместном будущем...

"Но давайте честно - с возрастом и опытом мы уже можем позволить себе не тратить энергию на вещи, которые ничего не дают. В зрелых отношениях стоит сразу фильтровать, что не стоит ваших сил", - говорит эксперт.

Не пытайтесь быть удобными

Не молчите о том, что важно. Не "подстраивайтесь", чтобы понравиться. Потому что тогда потом придется или "разворачиваться назад", или жить с чужим сценарием.

Доказывать свою ценность

"Если на старте вас заставляют что-то доказывать - это точно не герой вашего романа (или героиня). Не нужно никого убеждать, что вы достаточно хороши, интересны, перспективны. "Ваш" человек это увидит и без дополнительных аргументов", - подчеркивает Виталий Курсик.

Не оправдывайте чужое неуважение

Если человек постоянно опаздывает, исчезает на несколько дней, не проявляет инициативу - это не "он такой занятой". Это он такой, точка.

"Если вы вечно подстраиваетесь под график партнера - это несерьезно. Вы не бонус к чьей-то загруженной жизни. И точно не второстепенный пункт в списке приоритетов", - подчеркивает коуч.

Не идеализируйте

Ваше представление о человеке - еще не он. Вместо фантазий - наблюдайте. Слова - это хорошо. Поведение - лучше.

"Я не готов", "Мне нужно время", "Я еще не разобрался" - это все об эмоциональной незрелости. Если человек реально хочет с вами быть, он что-то для этого делает. И не через год, а сразу", - объясняет Виталий Курсик.

Не играйте в "догадайся сам(-а)"

Прямое общение - это не лишнее, это must have. Если что-то беспокоит - говорите. Если что-то важно - озвучивайте.

"Ожидание, что кто-то угадает ваши желания, уже не работает. Взрослые отношения начинаются с четкой коммуникации. Вы говорите прямо и вас слышат", - советует специалист.

Не объясняйте базовые вещи

"Мне неприятно, когда ты исчезаешь", "Я не хочу секса после первого свидания" - это не глубокая философия, а обычные вещи. Если их приходится объяснять - то что-то тут не так.

"Ваш комфорт - это не слабость, а ваша ответственность. И если вам не "ок" - вы имеете право это говорить. Сразу. Без страха потерять человека. Не позволяйте проламывать ваши границы с первых дней", - советует эксперт.

И не тратьте время на "перевоспитание"

Люди меняются только если хотят этого сами. Не пытайтесь быть "терапевтом в отношениях". Это утомляет и не работает.

"Начало отношений - это фундамент. И вместо того, чтоб бегать с цементом, чтобы залить трещины в чужой конструкции, лучше просто найти того, с кем нормально сразу", - резюмирует Виталий Курсик.

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