Он, она и мама. Как не сойти с ума, если пришлось перевезти к себе тещу или свекровь

Почему жить с родителями всегда сложно?

Даже если вы уважаете и любите друг друга, одна крыша и общая кухня рано или поздно обнаруживают разногласия.

У кого-то другие представления о завтраках, у кого-то - о гигиене или уборке в комнатах, а еще могут быть разные взгляды на воспитание ребенка и кота, мытье чашек и покупок в супермаркете.

Бытовые мелочи превращаются в заминированные поля. Как правильно мыть чашки. Можно ли греть гречку трижды. Уместно ли ходить в халате в воскресенье до обеда. И вы уже чувствуете себя не в собственном доме, а в многосерийной драме с намеком на триллер.

"Три человека на кухне - еще не беда. Но три взрослых характера под одной крышей - уже сценарий для психологического триллера с элементами мелодрамы. Когда родители переезжают жить к паре (или наоборот - пара к родителям), это не просто про "удобнее/дешевле/так сложились обстоятельства". Это - экзамен, который просто нужно сдать", - говорит эксперт.

Как жить с родителями и не сойти с ума

Он назвал моменты, которые важно учесть, чтобы не потерять нервы, отношения и домашнего кота.

Все взрослые

Никто никому ничем не обязан - кроме базового уважения. Это не "вас пустили пожить", и не "все должны слушать самую старшую". Это о партнерстве и договоренностях, а не об иерархии.

"Если мама с вами надолго, то не забывайте оставаться парой. Вы имеете право смотреть фильмы только вдвоем, ужинать без нее, пить кофе в тишине. Должно оставаться пространство для вашего "мы", которое мама не должна нарушать", - советует эксперт.

Установите границы - и придерживайтесь их

Да, даже если мама "только спросила, когда вы уже родите" или "просто переставила все кастрюли на свои места". Не молчите и не копите - обсуждайте. Тихо, вежливо, но четко.

У каждого должно быть свое пространство

Отдельная комната - это не роскошь, а психологическая необходимость. Даже если это комната размером со шкаф. Собственный угол - это об уважении к границам и личности.

"Собственная комната должна быть не только у вас, но и у вашей мамы. Каждый должен иметь место, где может побыть в одиночестве, почитать, посмотреть рилсы или фильм. И вы должны выполнять те же правила, как ваша мама", - говорит Виталий Курсик.

Не играйте в "мой" и "твой" лагерь

То, что это его мама/её мама - не делает партнёра автоматически виновным или обязанным быть на чьей-то стороне. В паре - вы команда. И задача команды - не разбирать, кто виноват, а как жить дальше с минимумом потерь.

Шутите

Юмор - лучшее средство против "пассивной агрессии", "в наше время всё было иначе" и "мне здесь ничего не надо, я сейчас уйду". Только без насмешек - с теплом и самоиронией.

Не ждите, что все успокоится "само"

Нет, мама не привыкнет, и вы тоже не сможете перетерпеть. Хуже всего - ждать, что все как-то само уляжется. Пока вы привыкнете друг к другу, психическая система начнет давать сбой. Поэтому единственная гарантия вашего спокойствия - заблаговременно установленные правила.

"У мамы было свои 40-50 лет, чтобы сформироваться. Она уже не изменится - и это не ваша задача. Просто примите, что она что-то в доме будет делать по-своему. Соглашаться вы не обязаны, но не устраивайте из-за этого разбор полетов", - советует коуч.

Что стоит проговорить с родителями

График быта - кто когда готовит, моет, убирает

Границы (личные комнаты, ванная, тишина после 22:00)

Деньги (расходы, покупки, коммуналка)

Воспитание детей

Маленький совет: родной ребенок должен объяснять родным родителям, так что если это ваша мама - то вы говорите с ней, если партнера - то он.

Можно ли жить вместе с родителями в мире?

Да. Но только если все трое (а иногда и больше) взрослых людей на это действительно согласны. Не формально - а внутренне.

"И главное - помнить, что любовь к маме не отменяет любовь к партнеру. А еще - что хорошие отношения можно построить почти с кем угодно. Но точно не на обидах, умолчаниях и кастрюлях, которые опять не там стоят", - резюмирует Виталий Курсик.