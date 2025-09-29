RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Он в своем мире: Зеленский об "очень хорошем" предложении Лукашенко закончить войну

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Маловичко Юлия

На Варшавском форуме по безопасности президент Владимир Зеленский ответил на "очень хорошее предложение" так называемого лидера Беларуси Александра Лукашенко относительно окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на news.zerkalo.

По его словам, Лукашенко уже более 30 лет живет "в своем мире", масштабы которого - это вся Беларусь.

"Мне сейчас трудно реагировать на заявления Лукашенко. Он, честно говоря, живет в своем мире. Он построил его, изолировался и живет три десятилетия в этом доме. Но это дом размером со страну", - сказал Зеленский.

В свою очередь, президент напомнил так называемому белорусскому лидеру о суверенитете и независимости его страны.

"Я хотел бы, чтобы он помнил, что его страна - независимая. Он живет в своем мире, но иногда Путин приезжает в гости в этот мир. И они там, два старых деда, болтают.", - подытожил Зеленский и отметил, что ему сложно комментировать то, о чем они говорят

Как известно, недавно Лукашенко заявил, что на столе "есть хорошие предложения по Украине", которые на Аляске представили президенту США Дональду Трампу.

Еще сообщалось, что Лукашенко хочет построить в Беларуси еще одну АЭС. Он надеется продавать электроэнергию на оккупированную Россией территорию Украины.

Напомним, также Владимир Зеленский заявил, что если Россия не захочет прекратить войну, чиновникам в Кремле "придется искать ближайшее бомбоубежище".

Александр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийВойна в Украине