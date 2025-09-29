Он в своем мире: Зеленский об "очень хорошем" предложении Лукашенко закончить войну

На Варшавском форуме по безопасности президент Владимир Зеленский ответил на "очень хорошее предложение" так называемого лидера Беларуси Александра Лукашенко относительно окончания войны.
Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на news.zerkalo.
По его словам, Лукашенко уже более 30 лет живет "в своем мире", масштабы которого - это вся Беларусь.
"Мне сейчас трудно реагировать на заявления Лукашенко. Он, честно говоря, живет в своем мире. Он построил его, изолировался и живет три десятилетия в этом доме. Но это дом размером со страну", - сказал Зеленский.
В свою очередь, президент напомнил так называемому белорусскому лидеру о суверенитете и независимости его страны.
"Я хотел бы, чтобы он помнил, что его страна - независимая. Он живет в своем мире, но иногда Путин приезжает в гости в этот мир. И они там, два старых деда, болтают.", - подытожил Зеленский и отметил, что ему сложно комментировать то, о чем они говорят
Как известно, недавно Лукашенко заявил, что на столе "есть хорошие предложения по Украине", которые на Аляске представили президенту США Дональду Трампу.
Еще сообщалось, что Лукашенко хочет построить в Беларуси еще одну АЭС. Он надеется продавать электроэнергию на оккупированную Россией территорию Украины.
Напомним, также Владимир Зеленский заявил, что если Россия не захочет прекратить войну, чиновникам в Кремле "придется искать ближайшее бомбоубежище".