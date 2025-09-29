Он в своем мире: Зеленский об "очень хорошем" предложении Лукашенко закончить войну

По его словам, Лукашенко уже более 30 лет живет "в своем мире", масштабы которого - это вся Беларусь.

"Мне сейчас трудно реагировать на заявления Лукашенко. Он, честно говоря, живет в своем мире. Он построил его, изолировался и живет три десятилетия в этом доме. Но это дом размером со страну", - сказал Зеленский.

В свою очередь, президент напомнил так называемому белорусскому лидеру о суверенитете и независимости его страны.

"Я хотел бы, чтобы он помнил, что его страна - независимая. Он живет в своем мире, но иногда Путин приезжает в гости в этот мир. И они там, два старых деда, болтают.", - подытожил Зеленский и отметил, что ему сложно комментировать то, о чем они говорят