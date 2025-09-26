Лукашенко хочет поставлять электроэнергию в оккупированные Россией регионы Украины
Александр Лукашенко хочет построить в Беларуси еще одну АЭС. Он надеется продавать электроэнергию на оккупированную Россией территорию Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.
На встрече с Владимиром Путиным в Кремле Лукашенко заявил, что АЭС начнут строить в случае одобрения Москвы.
"Может быть, даже на востоке Беларуси с целью, если это будет необходимо, обеспечения электроэнергией районов, освобожденных Россией - Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая. Если в этом будет определенная необходимость. В связи с Запорожской станцией", - сказал Лукашенко.
При это Лукашенко использовал формулировку московской пропаганды на обозначения оккупированных регионов Украины, которая называет их "освобожденными".
По его словам, "Росатом" уже предложил варианты. "Я не хочу публично говорить о финансах. У нас есть варианты, я скажу вам об этом. Если будет решение, мы сразу начнем новый энергоблок или новую станцию ставить", - сказал он.
Путин ответил, что "финансирование - не проблема. Если есть потребитель, который возьмет электроэнергию и оплатит необходимый тариф, это совсем не проблема."
Беларусь - союзник Москвы
Предложение подчеркнуло близкие отношения между Путиным и Лукашенко, несмотря на попытки США предлагать белорусскому диктатору стимулы для освобождения политзаключенных и улучшения отношений с Западом.
Беларусь является близким союзником Москвы и поддержала войну РФ в Украине, включая предоставление территории для вторжения российских войск в 2022 году.
Для украинцев Беларусь является враждебной страной, однако отношение к ней немного лучше, чем к России.
У Беларуси нет непосредственной границы ни с одним из оккупированных Россией районов Украины. Единственная АЭС в Беларуси находится на западе страны у границы с Литвой. Беларусь хотела продавать электроэнергию с этой станции в ЕС, однако ее отказались покупать.