"Он просто ребенок". СМИ узнали интересную деталь о "сливах" секретных данных США

Издание взяло интервью у человека, который сказал, что был участником чат-группы Discord, в которой несколько месяцев появлялись "слитые" документы. Человек сказал, что ему 18 лет, однако отказался назвать свое имя, ссылаясь на опасения за свою личную безопасность.

AP не смогла независимо подтвердить многие детали, предоставленные этим лицом, а оригинальная комната чата была удалена.

Пользователь Discord отметил, что он общался с другими людьми - включая лицо, которое месяцами публиковало документы, которые, по его мнению, были засекреченными: "Мы не могли поверить, что происходит".

Человек сказал, что его основной мотивацией для общения со СМИ было очистить репутацию третьего лица, использующего псевдоним "Лукка". Публикации Лукки, содержащие много документов, широко распространялись в Twitter и других социальных сетях. Об этих документах сообщили The New York Times, The Washington Post и другие СМИ.

"Лукка "это просто ребенок". Он просто постоянно публиковал это, чтобы возиться с людьми", - добавил пользователь Discord.

Он отказался указать лицо, которое первоначально загрузило документы на Thug Shaker Central, или подтвердить, работало ли это лицо на правительство США. Он ссылался на уникального загрузчика под псевдонимом "the O.G.".

Человек считает, что лицо, которое первым опубликовало документы, похоже, не руководствовалось определенной идеологией или стремилось широко раскрыть государственные тайны, а скорее хотело произвести впечатление на людей в своей группе.

Пользователь Discord отметил, что если это лицо арестуют, то у него есть копии "свыше сотни" страниц документов.

Так, человек хотел защитить своих собеседников в чате, но также считал, что документы содержат секреты, которые должны знать американцы: "На тот случай, если the O.G. арестуют, я солью их все".

Напомним, в соцсетях появились "засекреченные военные документы", подробно описывающие планы США и НАТО по наращиванию сил украинской армии перед контрнаступлением. В ОП и украинской разведке назвали документы фейковыми, к тому же считают российскую разведку причастной к инциденту.

Bellingcat сообщало, что документы начали появляться в сети еще в январе 2023 года на некоторых Discord-серверах.

Кроме того, CNN сообщало, что Украина якобы изменила некоторые военные планы из-за "утечки" данных, но секретарь СНБО Украины Алексей Данилов поставил под сомнение эти заявления.

Подробнее об "утечке" секретных документов США и последствиях для Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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