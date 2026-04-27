"Он ненавидит христиан": Трамп рассказал о стрелке, который совершил покушение в отеле

Мужчина, который ворвался на ужин лидеров США в отель Washington Hilton и открыл огонь, имел антихристианский манифест, сообщил американский лидер Дональд Трамп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Выяснилось, что манифест был отправлен членам семьи нападавшего Коула Аллена незадолго до инцидента, сообщил Reuters анонимный представитель правоохранительных органов.
"Когда читаешь его манифест, он ненавидит христиан", - сообщил Трамп, назвав стрелка "больным парнем", имевшим "много ненависти в сердце".
Еще известно, что подозреваемый называл себя "Дружественным федеральным убийцей", утверждает вышеупомянутый чиновник.
"Подставлять другую щеку, когда *кого-то* притесняют, - это не христианское поведение; это соучастие в преступлениях притеснителя", - говорится в манифесте.
В нем также высмеивали "безумное" отсутствие безопасности в отеле Washington Hilton, где проходил ужин. Относительно целей, перечисленных в манифесте, были должностные лица администрации и ФБР, - в порядке приоритетности от самого высокого до самого низкого ранга.
"Например, единственное, что я сразу заметил, заходя в отель, это ощущение высокомерия", - написал автор манифеста.
"Я зашел с несколькими видами оружия, и ни один человек там не рассматривал возможность того, что я могу представлять угрозу", - добавил он.
Исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш сообщил, что подозреваемому будет предъявлено обвинение в федеральном суде в нападении на федерального офицера, применении огнестрельного оружия и попытке убийства федерального офицера.
Однако Бланш не знает пока, была ли связь Ирана с нападением. Дальнейшие федеральные обвинительные акты будут выдвинуты позже.
Также известно, что покушение на Трампа произошло в том же месте, где убили экс-президента США Рональда Рейгана - его застрелили возле нынешней гостиницы.
Напомним, в ночь на 26 апреля (по киевскому времени) в отеле Washington Hilton проходил ужин, на котором присутствовали Дональд Трамп с представителями администрации Белого дома и журналисты.
В отель ворвался вооруженный мужчина и открыл стрельбу, из-за чего был ранен офицер, который был в бронежилете. Трампа и первую леди США, вице-президента Джей Ди Венса и других высокопоставленных лиц быстро эвакуировали после ЧП.
После этого американский лидер отметил необходимость достроить Бальный зал в Белом доме, который имел бы высокий уровень безопасности. Однако, как известно, в США есть определенное сопротивление против плана президента по Бальному залу, который стоил бы 400 миллионов долларов.