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"Он мне нравится". Трамп заявил о хороших отношениях с Зеленским

Понедельник 30 сентября 2024 17:55
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"Он мне нравится". Трамп заявил о хороших отношениях с Зеленским Фото: президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

У экс-президента США Дональда Трампа хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп ценит действия украинского лидера во время скандала с импичментом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью бывшего американского лидера для The Washington Post.

"У меня были хорошие отношения с Зеленским. Он мне нравится", - отметил Трамп.

По словам экс-президента США, причиной этому являются действия Зеленского во время скандала с возможным импичментом.

Украинский лидер не подтвердил, что в 2019 году Трамп в телефонном разговоре требовал у него компромат на Джо Байдена взамен на военную помощь. В ином случае Трампу мог грозить импичмент.

"Он (Зеленский - ред.) мог бы сказать, что не знал, что (разговор - ред.) записывался на пленку. Но вместо того, чтобы сказать: "Да, я чувствовал угрозу", он сказал: "Он (Трамп - ред.) не сделал абсолютно ничего плохого", - добавил американский политик.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США встретился с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом.

В ходе встречи Зеленский представил Трампу план победы Украины. Переговоры длились около часа.

Уже тогда перед встречей в разговоре с журналистами Трамп похвалил Зеленского за его действия во время скандала с импичментом в 2019 году.

Также после переговоров с Зеленским Трамп заявил, что хочет "справедливой сделки для всех" в контексте войны России против Украины.

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Владимир Зеленский Дональд Трамп
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