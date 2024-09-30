"Он мне нравится". Трамп заявил о хороших отношениях с Зеленским

У экс-президента США Дональда Трампа хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп ценит действия украинского лидера во время скандала с импичментом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью бывшего американского лидера для The Washington Post .

"У меня были хорошие отношения с Зеленским. Он мне нравится", - отметил Трамп.

По словам экс-президента США, причиной этому являются действия Зеленского во время скандала с возможным импичментом.

Украинский лидер не подтвердил, что в 2019 году Трамп в телефонном разговоре требовал у него компромат на Джо Байдена взамен на военную помощь. В ином случае Трампу мог грозить импичмент.

"Он (Зеленский - ред.) мог бы сказать, что не знал, что (разговор - ред.) записывался на пленку. Но вместо того, чтобы сказать: "Да, я чувствовал угрозу", он сказал: "Он (Трамп - ред.) не сделал абсолютно ничего плохого", - добавил американский политик.