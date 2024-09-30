"Он мне нравится". Трамп заявил о хороших отношениях с Зеленским
У экс-президента США Дональда Трампа хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп ценит действия украинского лидера во время скандала с импичментом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью бывшего американского лидера для The Washington Post.
"У меня были хорошие отношения с Зеленским. Он мне нравится", - отметил Трамп.
По словам экс-президента США, причиной этому являются действия Зеленского во время скандала с возможным импичментом.
Украинский лидер не подтвердил, что в 2019 году Трамп в телефонном разговоре требовал у него компромат на Джо Байдена взамен на военную помощь. В ином случае Трампу мог грозить импичмент.
"Он (Зеленский - ред.) мог бы сказать, что не знал, что (разговор - ред.) записывался на пленку. Но вместо того, чтобы сказать: "Да, я чувствовал угрозу", он сказал: "Он (Трамп - ред.) не сделал абсолютно ничего плохого", - добавил американский политик.
Что предшествовало
Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США встретился с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом.
В ходе встречи Зеленский представил Трампу план победы Украины. Переговоры длились около часа.
Уже тогда перед встречей в разговоре с журналистами Трамп похвалил Зеленского за его действия во время скандала с импичментом в 2019 году.
Также после переговоров с Зеленским Трамп заявил, что хочет "справедливой сделки для всех" в контексте войны России против Украины.
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