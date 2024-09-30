ua en ru
Пн, 30 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Він мені подобається". Трамп заявив про хороші стосунки із Зеленським

Понеділок 30 вересня 2024 17:55
UA EN RU
"Він мені подобається". Трамп заявив про хороші стосунки із Зеленським Фото: президент України Володимир Зеленський та експрезидент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Екс-президент США Дональд Трамп має хороші стосунки з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп цінує дії українського лідера під час скандалу з імпічментом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю колишнього американського лідера для The Washington Post.

"У мене були хороші стосунки із Зеленським. Він мені подобається", - зазначив Трамп.

За словами експрезидента США, причиною цього є дії Зеленського під час скандалу з можливим імпічментом.

Український лідер не підтвердив, що у 2019 році Трамп у телефонній розмові вимагав у нього компромат на Джо Байдена замість військової допомоги. В іншому випадку Трампу міг загрожувати імпічмент.

"Він (Зеленський - ред.) міг би сказати, що не знав, що (розмова - ред.) записувалася на плівку. Але замість того, щоб сказати: "Так, я відчував загрозу", він сказав: "Він (Трамп - ред.) не зробив абсолютно нічого поганого", - додав американський політик.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський під час візиту до США зустрівся із кандидатом у президенти США від республіканців Дональдом Трампом.

Під час зустрічі Зеленський представив Трампу план перемоги України. Переговори тривали близько години.

Вже тоді перед зустріччю у розмові з журналістами Трамп похвалив Зеленського за його дії під час скандалу з імпічментом у 2019 році.

Також після переговорів із Зеленським Трамп заявив, що хоче "справедливої угоди для всіх" у контексті війни Росії проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Дональд Трамп
NEWS
Чому Україну накрила пилова буря та коли ситуація покращиться
Чому Україну накрила пилова буря та коли ситуація покращиться
DAILY
Штурми та бої під Покровськом. Як 110-та ОМБр стримує наступ росіян на місто
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Штурми та бої під Покровськом. Як 110-та ОМБр стримує наступ росіян на місто