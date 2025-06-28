"Он меня ненавидит": Фицо выдумал странную причину не ехать в Украину

"Моя встреча с президентом Зеленским не имеет никакого смысла, потому что он меня ненавидит. Я не вижу никакой причины встречаться с президентом Украины", - заявил премьер Словакии.

Фицо добавил, что предпочитает встречаться со своим украинским коллегой, премьером Денисом Шмыгалем. Относительно же заинтересованности Украины в визите словацкого президента Петера Пеллегрини Фицо добавил, что это фактически будет символический визит - в Словакии президент не имеет возможности заключать какие-либо договоренности.

При этом словацкий премьер неожиданно поддержал вступление Украины в Европейский союз. По его мнению, это выход для Украины из текущей "тяжелой ситуации".

"Членство Украины в ЕС приносит Словакии больше преимуществ, чем недостатков", - добавил он.