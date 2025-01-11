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Президент Словакии решил, как отомстит Украине за остановку транзита газа

Суббота 11 января 2025 20:29
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Президент Словакии решил, как отомстит Украине за остановку транзита газа Фото: Питер Пеллегрини (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

С 1 января Украина прекратила транзит российского газа в Европу. В ответ президент Словакии Питер Пеллегрини заявил, что отказывается ехать с официальным визитом в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality.sk.

"В этих обстоятельствах о моей поездке в Украину сейчас не может быть и речи. Если мне придется поехать туда, чтобы просто сфотографироваться, и мне сообщат, что ни капли нефти и газа не пойдет в Словакию, то мне действительно не обязательно туда ехать. Пусть никто на меня не сердится", - сказал он.

Пеллегрини добавил, что украинские правительство и президент Украины Владимир Зеленский отказались от транзита газа, тем самым принципиально угрожая энергетической безопасности Словакии. Также он коснулся вопроса нефти.

"В ситуации, когда украинский парламент принимает закон, который намерен запретить даже транспортировку нефти в Словакию, несмотря на действующие контракты, в таких условиях моя поездка в Украину в данный момент исключена", - резюмировал словацкий глава государства.

Напомним, вчера словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что российский "Газпром" найдет альтернативные пути поставок газа после того, как истек срок действия контракта о транзите через Украину. В частности, такое обещание дал российский диктатор Владимир Путин. Однако как именно будет поступать раз, пока неизвестно.

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Нафтогаз Украины Транзит газа
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