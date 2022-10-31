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Отключения продолжатся. Кличко рассказал, когда в Киеве стабилизируют ситуацию со светом

Иллюстративное фото: названы сроки стабилизации ситуации со светом в Киеве (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Ситуацию со светом в Киеве планируют стабилизировать уже сегодня, 31 октября, вечером, но отключения будут продолжаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского главу Киева Виталия Кличко в Telegram.

По его словам, электроснабжение уже возобновили для жителей Троещины и частично - Подола.

"Энергетики планируют стабилизировать ситуацию со светом примерно в 9-10 вечера. Но даже вернув поставки электроэнергии, отключения будут применять, потому что ситуация сложная", - отметил Кличко.

Напомним, утром 31 октября российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Силы украинской противовоздушной обороны сбили 44 ракеты из более полусотни.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, ракетный удар 31 октября привел к частичному обесточению по Украине. Графики отключения потребителей были применены в Киеве и в шести областях.

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КиевВиталий КличкоЭлектроэнергияВойна России против Украины