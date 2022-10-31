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Вимкнення продовжаться. Кличко розповів, коли у Києві стабілізують ситуацію зі світлом

Ілюстративне фото: названо терміни стабілізації ситуації зі світлом у Києві (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ситуацію зі світлом у Києві планують стабілізувати вже сьогодні, 31 жовтня, увечері, але відключення продовжаться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка у Telegram.

За його словами, електропостачання вже відновили для мешканців Троєщини та частково - Подолу.

"Енергетики планують стабілізувати ситуацію зі світлом приблизно о 9-10 вечора. Але навіть повернувши постачання електроенергії, відключення будуть застосовувати, тому що ситуація складна", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, вранці 31 жовтня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Сили української протиповітряної оборони збили 44 ракети з понад півсотні.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, ракетний удар 31 жовтня призвів до часткового знеструмлення по Україні. Графіки відключення споживачів були застосовані у Києві та у шести областях.

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КиївВіталий КличкоЕлектроенергіяВійна Росії проти України