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Без света и в серой зоне: как будут действовать графики 11 июля

Иллюстративное фото: украинцам озвучили, как выключать свет 11 июля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Из-за жары в Украине растет потребление электроэнергии. Поэтому завтра, 11 июля, графики отключения света будут действовать в течение всех суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Завтра, 11 июля, меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток", - сказано в сообщении.

При этом в период с 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В остальные часы будут задействованы три очереди.

Причина усиления ограничений – рост потребления в жару. При изменении действия графиков будет сообщено отдельно.

Напоминаем, что в графиках есть три категории отключений:

  • темно-серая зона – это время, когда света точно нет;
  • светло-серая зона – отключения света возможны;
  • белая зона – свет гарантированно есть.

Как отключают свет в Украине

Напомним, в Украине потребители каждой области поделены на шесть очередей, включающих бытовых потребителей и бизнес.

Ранее в "Укрэнерго" планировали, что с 9 по 24 июля произведут измерение потребления света. Однако позже из-за значительного дефицита мощности в энергосистеме и роста потребления из-за жары их отменили.

А вот 9 июля был уменьшен объем ограничений потребления электроэнергии для украинцев. Тогда Украина получала дополнительное питание из Европейского Союза.

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