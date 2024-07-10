Без світла і в сірій зоні: як діятимуть графіки 11 липня

"Завтра, 11 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби", - сказано у повідомленні.

При цьому у період з 16:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. У решту годин буде задіяно три черги.

Причина посилення обмежень - зростання споживання у спеку. В разі змін у дії графіків буде повідомлено окремо.

Нагадуємо, що в графіках є три категорії відключень:

темно-сіра зона - це час, коли світла точно немає;

світло-сіра зона - відключення світла можливі;

біла зона - світло гарантовано є.

Як відключають світло в Україні

Нагадаємо, в Україні споживачі кожної області поділені на шість черг, які включають побутових споживачів та бізнес.

Раніше в "Укренерго" планували, що з 9 по 24 липня проведуть вимірювання споживання світла. Однак пізніше через значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку їх скасували.

А ось 9 липня було зменшено обсяг обмежень споживання електроенергії для українців. Тоді Україна отримувала додаткове живлення з Європейського Союзу.

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