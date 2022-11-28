Нефть дешевеет из-за антиковидных протестов в Китае

Фьючерсы на нефть в понедельник, 28 ноября, упали более чем на 2 доллара за баррель, при этом WTI достигла 11-месячного минимума, так как протесты в Китае, крупнейшем импортере нефти, по поводу жестких ограничений из-за COVID-19, усилили опасения по поводу спроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Нефть марки Brent подешевела на 2 2,6%, до 81,47 доллара за баррель после падения до 81,16 долларов в начале сессии - самого низкого уровня с 11 января. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 2,7%, до 74,20 долларов за баррель. Ранее она упала до 73,82 доллара - самого низкого уровня с 27 декабря 2021 года.

Оба бенчмарка, которые на прошлой неделе достигли 10-месячного минимума, снижались три недели подряд. Brent завершила последнюю неделю снижением на 4,6%, а WTI упала на 4,7%.

"Помимо растущих опасений по поводу более слабого спроса на топливо в Китае из-за всплеска случаев заболевания COVID-19, политическая неопределенность, вызванная редкими протестами против жестких ограничений правительства в Шанхае, вызвала продажи", - сказал Хироюки Кикукава, генеральный менеджер по исследованиям "Ниссан Секьюритиз".

Ожидается, что торговый диапазон WTI упадет до 70-75 долларов, сказал он, добавив, что рынок может оставаться волатильным в зависимости от результатов встречи ОПЕК+ и ограничения цен на российскую нефть.

Китай, крупнейший в мире импортер нефти, придерживается политики президента Си Цзиньпина по борьбе с COVID-19, даже несмотря на то, что большая часть мира сняла почти все ограничения.

Сотни демонстрантов и полиции столкнулись в Шанхае в воскресенье вечером, когда протесты против строгих ограничений в Китае продолжались третий день и распространились на несколько городов после смертельного пожара на крайнем западе страны.

Волна гражданского неповиновения в материковом Китае беспрецедентна с тех пор, как Си пришел к власти десять лет назад, поскольку почти три года спустя после начала пандемии растет разочарование по поводу его политики нулевого уровня COVID.

"Медвежьи настроения на рынке нефти растут из-за растущей обеспокоенности по поводу спроса в Китае и отсутствия четких сигналов от производителей нефти о дальнейшем сокращении добычи", - сказал Тецу Эмори, генеральный директор Emori Fund Management Inc.

"Если ОПЕК+ не договорится о дальнейшем сокращении квоты на добычу или если Соединенные Штаты не предпримут меры для пополнения своих стратегических запасов нефти, цены на нефть могут пойти дальше вниз", - сказал он.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК+) соберутся 4 декабря. В октябре ОПЕК+ согласилась сократить свою добычу на 2 миллиона баррелей в сутки до 2023 года.

Инвесторы также обращают внимание на планы Запада по установлению потолка цен на российскую нефть.

Дипломаты "Большой семерки" (G7) и Европейского союза обсуждают ограничение цен на российскую нефть в диапазоне от 65 до 70 долларов за баррель с целью ограничения доходов для финансирования военного наступления Москвы на Украине без нарушения мировых нефтяных рынков.

Но встреча представителей правительства Европейского союза, запланированная на вечер 25 ноября для обсуждения этого вопроса, была отменена, заявили дипломаты ЕС. В четверг мнения правительств ЕС разделились во мнениях относительно уровня, на котором можно ограничить цены на российскую нефть.