Россия выдвинула условие для встречи Путина и Трампа: хочет "гарантий"

Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Москве заявили, что ждут от Запада четких гарантий, что предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина будет иметь "конкретный результат".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Нам тоже нужны гарантии, что встреча президентов принесет конкретный результат. Мы готовы к этому результату", - сказал российский министр.

Лавров утверждает, что во время предыдущей встречи Трампа и Путина в Анкоридже российская сторона якобы согласилась с рядом инициатив, которые представил спецпредставитель США Стив Уиткофф во время своего визита в Москву.

При этом Лавров не уточнил, о каких инициативах идет речь.

По его словам, Москва надеется, что Дональд Трамп заинтересован в достижении долгосрочного мира, а не в "создании предпосылок для дальнейших поставок вооружений Украине".

 

Путин не встретится с Трампом

Идея провести вторую встречу между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным просуществовала меньше недели. После телефонного разговора с российским диктатором Трамп заявил, что они могут встретиться в Будапеште примерно через две недели.

Однако впоследствии стало известно, что подготовка к саммиту приостановлена, и его проведение в ближайшем будущем не планируется.

Сам Трамп подтвердил это, отметив, что не видит смысла тратить время на такую встречу.

К тому же министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не пойдет на перемирие с Украиной, пока не будут решены так называемые "первопричины конфликта".

Впрочем, впоследствии Трамп заявил, что готов снова встретиться с главой Кремля, но только при уверенности, что будет заключено соглашение о завершении войны в Украине.

Вчера у Путина сделали заявление, что Россия якобы готова принять концепцию Соединенных Штатов по завершению войны в Украине, и намерена двигаться дальше на предложенной Вашингтоном основе.

