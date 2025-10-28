Россия выдвинула условие для встречи Путина и Трампа: хочет "гарантий"

"Нам тоже нужны гарантии, что встреча президентов принесет конкретный результат. Мы готовы к этому результату", - сказал российский министр.

Лавров утверждает, что во время предыдущей встречи Трампа и Путина в Анкоридже российская сторона якобы согласилась с рядом инициатив, которые представил спецпредставитель США Стив Уиткофф во время своего визита в Москву.

При этом Лавров не уточнил, о каких инициативах идет речь.

По его словам, Москва надеется, что Дональд Трамп заинтересован в достижении долгосрочного мира, а не в "создании предпосылок для дальнейших поставок вооружений Украине".