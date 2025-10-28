Россия выдвинула условие для встречи Путина и Трампа: хочет "гарантий"

В Москве заявили, что ждут от Запада четких гарантий, что предстоящая встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина будет иметь "конкретный результат".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова.
"Нам тоже нужны гарантии, что встреча президентов принесет конкретный результат. Мы готовы к этому результату", - сказал российский министр.
Лавров утверждает, что во время предыдущей встречи Трампа и Путина в Анкоридже российская сторона якобы согласилась с рядом инициатив, которые представил спецпредставитель США Стив Уиткофф во время своего визита в Москву.
При этом Лавров не уточнил, о каких инициативах идет речь.
По его словам, Москва надеется, что Дональд Трамп заинтересован в достижении долгосрочного мира, а не в "создании предпосылок для дальнейших поставок вооружений Украине".
Идея провести вторую встречу между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным просуществовала меньше недели. После телефонного разговора с российским диктатором Трамп заявил, что они могут встретиться в Будапеште примерно через две недели.
Однако впоследствии стало известно, что подготовка к саммиту приостановлена, и его проведение в ближайшем будущем не планируется.
Сам Трамп подтвердил это, отметив, что не видит смысла тратить время на такую встречу.
К тому же министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не пойдет на перемирие с Украиной, пока не будут решены так называемые "первопричины конфликта".
Впрочем, впоследствии Трамп заявил, что готов снова встретиться с главой Кремля, но только при уверенности, что будет заключено соглашение о завершении войны в Украине.
Вчера у Путина сделали заявление, что Россия якобы готова принять концепцию Соединенных Штатов по завершению войны в Украине, и намерена двигаться дальше на предложенной Вашингтоном основе.