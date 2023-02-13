ua ru
Пн, 13 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Изъятые стражами порядка медикаменты и амуниция стоимостью 2 млн гривен переданы ВСУ

Новина українською →
Украина, Понедельник 13 февраля 2023 15:22
Изъятые стражами порядка медикаменты и амуниция стоимостью 2 млн гривен переданы ВСУ Фото: суд передал на нужды ВСУ медикаменты и военную амуницию (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Зарембо

В соответствии с определением суда на нужды ВСУ переданы изъятые военная амуниция и медикаменты на 2 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Как сообщает пресс-служба Офиса, это более 3 тысяч кровоостанавливающих средств, более 200 разгрузочных жилетов, плитоносок и бронепластин к ним, а также шлемы, аптечки, устройства ночного видения и оптические прицелы.

По данным следствия, эти товары были ввезены в Украину по поддельным документам в качестве гуманитарной помощи, но военным амуницию не передали, а пытались реализовать за деньги. По результатам проведенных следственных действий во время обысков в Киевской области изъята партия товара.

Изъятые стражами порядка медикаменты и амуниция стоимостью 2 млн гривен переданы ВСУ

"В настоящее время двум лицам объявлено о подозрении. Досудебное расследование по фактам уклонения от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем, осуществляется при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора детективами БЭБ Украины, оперативное сопровождение - СБУ (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В начале февраля РБК-Украина сообщало, что правоохранители разоблачили руководителей двух предприятий, причастных к хищению средств, выделяемых на питание ВСУ. Сумма ущерба составляет 120 млн гривен.

Напомним, мы писали о задержании предпринимателей и военных, причастных к махинациям с закупками продуктов питания для ВСУ, в частности яиц. Их действия нанесли ущерб на 4,6 млн гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис Генпрокурора
NEWS
Больше 500 оккупантов, три танка и 4 ББМ потеряла РФ в Украине за сутки
Больше 500 оккупантов, три танка и 4 ББМ потеряла РФ в Украине за сутки
DAILY
Михаил Федоров: Сейчас на киберфронте в войне с Россией преимущество на нашей стороне
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Михаил Федоров: Сейчас на киберфронте в войне с Россией преимущество на нашей стороне