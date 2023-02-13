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Вилучені правоохоронцями медикаменти та амуніція вартістю 2 млн гривень передані ЗСУ

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Україна, Понеділок 13 лютого 2023 15:22
Вилучені правоохоронцями медикаменти та амуніція вартістю 2 млн гривень передані ЗСУ Фото: суд передав на потреби ЗСУ медикаменти та військову амуніцію (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Зарембо

Відповідно до ухвали суду на потреби ЗСУ передано вилучені військову амуніцію та медикаменти на 2 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Як повідомляє пресслужба Офісу, це понад 3 тисячі кровоспинних засобів, більше 200 розвантажувальних жилетів, плитоносок та бронепластин до них, а також шоломи, аптечки, пристрої нічного бачення та оптичні приціли.

За даними слідства, ці товари були ввезені в Україну по підроблених документах як гуманітарна допомога, але військовим амуніцію не передали, а намагались реалізувати за гроші. За результатами проведених слідчих дій під час обшуків у Київській області вилучено партію товару.

Вилучені правоохоронцями медикаменти та амуніція вартістю 2 млн гривень передані ЗСУ

"Наразі двом особам повідомлено про підозру. Досудове розслідування за фактами ухилення від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, здійснюється за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора детективами БЕБ України, оперативний супровід - СБУ (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України)", - йдеться у повідомленні.

На початку лютого РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці викрили керівників двох підприємств, які причетні до розкрадання коштів, які виділялися на харчування ЗСУ. Сума збитків становить 120 млн гривень.

Нагадаємо, ми писали про затримання підприємців та військових, які причетні за махінацій із закупівлями харчів для ЗСУ, зокрема яєць. Їх дії завдали збитків на 4,6 млн гривень.

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Офіс Генпрокурора
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