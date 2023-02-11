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СБУ, налоговая, таможня и другие. Данилов анонсировал большую чистку в органах

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Украина, Суббота 11 февраля 2023 20:20
СБУ, налоговая, таможня и другие. Данилов анонсировал большую чистку в органах Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

В скором времени состоятся новые чистки в украинских органах, в частности, это касается работников Службы безопасности Украины, налоговиков, таможенников и полицейских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова во время телемарафона.

Данилов упомянул о решениях СНБО, которые анонсировал президент Украины Владимир Зеленский, и добавил, что вскоре пройдут новые чистки в органах.

Недавно в государственных структурах состоялась серия громких отставок, в том числе были увольнения в рядах таможни и в Министерстве обороны.

"Что касается решений СНБО, анонсированных президентом. Если кто-то думает, что это была одноразовая акция, связанная с таможней и другими органами, то они ошибаются...", - подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, если кто-то считает, что может брать взятки и мешать работе бизнеса, то они будут отстранены от исполнения обязанностей.

"И это касается всех органов, которые этим занимались - СБУ, налоговики, таможенники, полицейские и все остальные. Будут все органы чистыми от тех людей, которые пятнят нашу страну", - подчеркнул Данилов.

Напомним, сегодня Зеленский анонсировал новые решения СНБО.

Недавно президент поблагодарил спецслужбы за очищение власти и анонсировал новые увольнения.

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СНБО Алексей Данилов
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