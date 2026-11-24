Почему хакера освободили сразу после приговора?

Судья засчитал время, которое 21-летний Арион Куртай из Оксфорда уже провел под стражей и на принудительном лечении. Ранее из-за тяжелой формы аутизма ему назначили бессрочное пребывание в закрытой психбольнице.

В январе врачи и суд признали, что он способен предстать перед судом, и перевели его в обычную тюрьму. На прошлой неделе он признал свою вину в совершении серии кибератак, которые он совершил в 16 и 17 лет в составе группировки Lapsus.

Как подросток сломал Rockstar Games без компьютера?

Самый громкий инцидент произошел в 2022 году, когда Куртай находился под залогом и под защитой полиции в отеле Travelodge в городе Бистер. Там его скрывали от хакеров-конкурентов, которые угрожали подростку из-за украденных биткоинов.

Несмотря на то, что полиция конфисковала его компьютер, парень смог провести атаку, используя:

медиаприставку Amazon Fire Stick, подключенную к телевизору в номере;

беспроводную клавиатуру и мышь с поддержкой Bluetooth.

Хакер похитил внутренние данные компании, в том числе 90 видеороликов общей продолжительностью почти 60 минут игрового процесса незавершенной игры GTA 6, которая вышла только на прошлой неделе.

После этого он сломал корпоративный мессенджер Slack и угрожал опубликовать исходный код игры, если студия не свяжется с ним в Telegram в течение 24 часов.

Компания отказалась платить выкуп, и Куртай выложил кадры и код на форум под ником TeaPotUberHacker.

По оценкам Rockstar Games, восстановление после атаки обошлось фирме в 5 миллионов долларов и тысячи часов работы персонала. Кроме того, утечка преждевременно раскрыла главную маркетинговую тайну - то, что одним из главных персонажей игры станет женщина.

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Другие атаки и жесткие ограничения

Помимо разработчиков GTA 6, жертвами Куртая и его подельников стали компании Uber, Revolut и BT/EE. Для доступа к их системам преступники использовали социальную инженерию - обманом заставляли работников переходить по вредоносным ссылкам или передавать конфиденциальные данные.

Суд назначил Куртаю 5-летний приказ о предотвращении тяжких преступлений, налагающий на него ряд запретов:

строгое ограничение активности в Интернете;

полный запрет на использование мессенджеров Telegram и Discord.

Во время оглашения приговора судья назвал его "очень талантливым юношей" и предостерег "больше не повторять подобного". Защита объяснила действия подсудимого тем, что из-за расстройства аутистического спектра и изоляции во время пандемии он "чувствовал себя комфортнее в онлайн-мире, где и попал под влияние киберпреступников".

Также Куртай признал вину в нападениях на работников во время содержания под стражей, в том числе в нескольких случаях укусов. А в тюрьме у него нашли мобильный телефон после того, как он направил полиции издевательское сообщение и опубликовал селфи из камеры в Snapchat.