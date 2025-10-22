ua en ru
Ср, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Похитили золото и серебро. Во Франции ограбили еще один музей

Среда 22 октября 2025 13:20
UA EN RU
Похитили золото и серебро. Во Франции ограбили еще один музей Фото: во Франции ограбили еще один музей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Через несколько часов после ограбления парижского Лувра неизвестные похитили ценные экспонаты из "Дома просвещения" Дени Дидро в Лангри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Info.

Отмечается, что ограбление произошло в ночь с 19 на 20 октября. Сотрудники музея обнаружили пропажу экспонатов и следы взлома утром в понедельник. На место сразу выехала полиция.

Воры вынесли из здания несколько золотых и серебряных монет, отчеканенных в период с XVIII по XIX век. Другие экспонаты остались нетронутыми. Музей временно закрыли для посещения.

В полиции считают, что грабители действовали по плану, воспользовавшись резонансным событием с кражей в Лувре. Администрация города Лангр наняла частную охрану для наблюдения за музеем, пока систему безопасности "Дома просвещения" полностью не обновят.

Ограбление Лувра

Напомним, в воскресенье, 19 октября, музей Лувр в Париже пришлось экстренно закрыть после похищения восьми драгоценностей, общая стоимость которых оценивается в 88 миллионов евро. Злоумышленники проникли внутрь через окно, использовав грузовой подъемник и дисковую пилу.

РБК-Украина писало, какие драгоценности похитили преступники из знаменитого музея в Париже. Речь идет, в частности, о тиаре из коллекции драгоценностей королевы Гортензии и королевы Марии-Амели. Изделие изготовлено из цейлонских сапфиров и бриллиантов.

Воры украли также ожерелье из сапфирового ювелирного набора и серьги из него. Другие драгоценности, которые тоже забрали с собой воры - изумрудное ожерелье и пара изумрудных сережек. Их Наполеон подарил второй жене (Марии-Луизе Австрийской).

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Париж
Новости
В Киеве уже более 20 пострадавших в результате массированного удара России
В Киеве уже более 20 пострадавших в результате массированного удара России
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию