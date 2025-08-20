ua en ru
Ср, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Кража века в Дубае: банда на роскошных авто похитила бриллиант стоимостью 25 млн долларов

ОАЭ, Среда 20 августа 2025 04:19
UA EN RU
Кража века в Дубае: банда на роскошных авто похитила бриллиант стоимостью 25 млн долларов Иллюстративное фото: полиция расследует преступление (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Дубае полиция пресекла дерзкое ограбление, во время которого был похищен исключительно редкий розовый бриллиант стоимостью 25 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Воры выдавали себя за посредников потенциального покупателя и смогли украсть драгоценный камень у ювелира.

По словам правоохранителей, бриллиант весом 21,25 карата отличается исключительной четкостью, симметрией и полировкой, а также имеет уникальный уровень чистоты, что делало его желанной целью для банды, которая готовила ограбление более года.

За словами поліції, рожевий діамант є "винятково" рідкісним.

Банда тщательно отследила прибытие бриллианта из Европы в Дубай и разработала сложный план похищения. Злоумышленники арендовали роскошные автомобили, проводили встречи в отелях высокого класса и даже наняли эксперта для проверки подлинности камня. Под видом знакомства с "покупателем" они заманили торговца на виллу, похитили бриллиант и пытались скрыться.

Однако местная полиция быстро выследила троих подозреваемых, арестовала их и вернула бриллиант до того, как его успели вывезти контрабандой из Дубая.

Ювелир, у которого похитили камень, выразил восхищение скоростью реагирования властей и призвал других участников алмазной торговли соблюдать официальные правила безопасности.

Дубай в последние годы превратился в один из мировых центров торговли бриллиантами благодаря минимальным налоговым требованиям и удобному расположению между странами-производителями в Африке и основными рынками сбыта, такими как Индия.

Напомним, полиция Сиэтла сообщила о дерзком ограблении ювелирного магазина в Западном Сиэтле, которое произошло в полдень 15 августа и длилось около 90 секунд.

По данным полиции, четверо воров в масках разбили стеклянную дверь магазина молотками и обыскали шесть витрин. В одной из них были часы Rolex общей стоимостью около 750 тысяч долларов, а в другой - изумрудное колье стоимостью 125 тысяч долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дубай Бриллианты
Новости
Сколько стран готовы отправить войска в Украину после войны: цифра от Bloomberg
Сколько стран готовы отправить войска в Украину после войны: цифра от Bloomberg
Аналитика
Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме