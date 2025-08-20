Кража века в Дубае: банда на роскошных авто похитила бриллиант стоимостью 25 млн долларов
В Дубае полиция пресекла дерзкое ограбление, во время которого был похищен исключительно редкий розовый бриллиант стоимостью 25 миллионов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Воры выдавали себя за посредников потенциального покупателя и смогли украсть драгоценный камень у ювелира.
По словам правоохранителей, бриллиант весом 21,25 карата отличается исключительной четкостью, симметрией и полировкой, а также имеет уникальный уровень чистоты, что делало его желанной целью для банды, которая готовила ограбление более года.
Банда тщательно отследила прибытие бриллианта из Европы в Дубай и разработала сложный план похищения. Злоумышленники арендовали роскошные автомобили, проводили встречи в отелях высокого класса и даже наняли эксперта для проверки подлинности камня. Под видом знакомства с "покупателем" они заманили торговца на виллу, похитили бриллиант и пытались скрыться.
Однако местная полиция быстро выследила троих подозреваемых, арестовала их и вернула бриллиант до того, как его успели вывезти контрабандой из Дубая.
Ювелир, у которого похитили камень, выразил восхищение скоростью реагирования властей и призвал других участников алмазной торговли соблюдать официальные правила безопасности.
Дубай в последние годы превратился в один из мировых центров торговли бриллиантами благодаря минимальным налоговым требованиям и удобному расположению между странами-производителями в Африке и основными рынками сбыта, такими как Индия.
Напомним, полиция Сиэтла сообщила о дерзком ограблении ювелирного магазина в Западном Сиэтле, которое произошло в полдень 15 августа и длилось около 90 секунд.
По данным полиции, четверо воров в масках разбили стеклянную дверь магазина молотками и обыскали шесть витрин. В одной из них были часы Rolex общей стоимостью около 750 тысяч долларов, а в другой - изумрудное колье стоимостью 125 тысяч долларов.