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Похищение более 20 млн гривен. СБУ разоблачила депутата Одесского облсовета на еще одном преступлении

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Одесская область, Четверг 06 июля 2023 18:19
Похищение более 20 млн гривен. СБУ разоблачила депутата Одесского облсовета на еще одном преступлении Фото: СБУ разоблачила депутата Одесского облсовета (facebook.com ssu mariupol)
Автор: Карина Левицкая

Депутата Одесского облсовета и его жену уличили в еще одном преступлении. Установлены факты присвоения ими бюджетных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

Служба безопасности задокументировала новые коррупционные преступления депутата Одесского облсовета и его жены, которые ранее уже были уличены в рейдерском захвате земли в регионе.

Фото: СБУ разоблачила депутата Одесского облсовета (t.me/SBUkr)

По данным правоохранителей, сейчас установлены факты присвоения ими бюджетных средств, выделенных на ремонт и строительство объектов коммунальной и социальной инфраструктуры в течение 2017-2021 годов.

В частности, это подряды на строительство детского сада и установку уличного освещения в 11 населенных пунктах Одесской области.

За весь период фигуранты нанесли ущерб государству на более 24 миллионов гривен. В случае доказательства вины, подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Дело депутата Одесского облсовета

Напомним, мы сообщали, что 1 мая Служба безопасности разоблачила депутата Одесского облсовета и его супругу, организовавших рейдерский захват земли у моря.

По данным следствия, фигуранты пытались завладеть помещениями АО "Укрпочта" вблизи прибрежной защитной полосы в поселке Затока и незаконно отчуждать земли сельхозназначения общей площадью почти 280 га. Причем действовали в составе организованной преступной группы.

Также ранее мы писали, что бежавшему в Россию бывшему нардепу от запрещенной ОПЗЖ Олегу Волошину грозит до 15 лет тюрьмы. Он предстанет перед судом госпредательством.

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