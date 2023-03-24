Ордер МУС на арест Путина запустит процесс привлечения лидеров РФ к ответственности, - ЕС
Ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой положил начало процессам привлечения лидеров России к ответственности за военные преступления в Украине.
Об этом говорится в совместном заявлении Евросоюза, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
Совершенные Россией преступления не останутся безнаказанными, говорится в заявлении. Для этого ЕС поддерживает работу Украины и международного сообщества по созданию "независимого механизма преследования агрессии".
"В этом контексте мы принимаем во внимание решение Международного уголовного суда (МУС) от 17 марта 2023 года о выдаче ордеров на арест Владимира Путина, президента России, а также Марии Львово-Беловой, уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ. Мы рассматриваем это решение МУС как начало процесса привлечения России, ее лидеров и всех ответственных лиц к ответственности за преступления и зверства, которые они предписывают, разрешают или совершают в Украине", - говорится в заявлении.
Напомним, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и Львовской-Беловой по обвинению в депортации украинцев. Теперь их должны арестовать при появлении любой страны, ратифицировавшей римский устав.
Однако Венгрия заявила, что не станет арестовывать Путина, если он уедет в страну.
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