Ордер МУС на арест Путина запустит процесс привлечения лидеров РФ к ответственности, - ЕС

Фото: В ЕС заявили, что ордер на арест Путина даст старт процессам привлечения к ответственности (GettyImages)

Ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой положил начало процессам привлечения лидеров России к ответственности за военные преступления в Украине.

Об этом говорится в совместном заявлении Евросоюза, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.