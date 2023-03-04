ua ru
Сб, 04 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Испании задержали банду, которая похитила вещи украинских беженцев более чем на 1 миллион евро

Новина українською →
Испания, Суббота 04 марта 2023 15:50
В Испании задержали банду, которая похитила вещи украинских беженцев более чем на 1 миллион евро Фото: В Испании задержали банду, похитив вещи украинских беженцев более чем на 1 миллион евро (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В Испании арестовали преступную группировку, которая нападала на дома украинских беженцев и украла вещи на сумму более 1 миллиона евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Испании, которое приводит The Local.

"Десять подозреваемых специализировались на этом типе жертв, поскольку они обычно носят с собой все свои сбережения и ценности", - говорится в заявлении полиции.

Отмечается, что они ворвались в семь домов украинских беженцев в восточных провинциях Аликанте и Мурсия на средиземноморском побережье Испании. Полиция заявила, что они вернули украденные товары и наличные деньги на сумму 1,25 миллиона евро, в том числе коллекцию марок на сумму около полумиллиона евро, драгоценности и компьютеры.

"Банда подозревается в использовании трекеров, размещенных на автомобилях жертв, чтобы изучить их распорядок дня и определить, когда их нет дома. В рамках расследования были арестованы семь украинцев и трое россиян", - добавили в полиции.

Испания приняла 160 000 украинских беженцев, которым предоставлен временный статус защиты.

Напомним, что Испания проводит последний этап ремонта танков немецкого происхождения Leopard 2A4, после чего они будут отправлены в Украину.

Руководство подсанкционной компании из РФ пыталось завладеть двумя украинскими промышленными судами, находящимися на территории порта Испании. Общая стоимость кораблей составляет более 10 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Испания полиция Война в Украине
NEWS
Уничтожен самолет, 10 бронемашин и 820 оккупантов: названы новые потери России
Уничтожен самолет, 10 бронемашин и 820 оккупантов: названы новые потери России
DAILY
Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Андрей Костин: Партнеры должны быть храбрыми и поддержать Спецтрибунал над Путиным