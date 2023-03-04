В Испании задержали банду, которая похитила вещи украинских беженцев более чем на 1 миллион евро

В Испании арестовали преступную группировку, которая нападала на дома украинских беженцев и украла вещи на сумму более 1 миллиона евро.

"Десять подозреваемых специализировались на этом типе жертв, поскольку они обычно носят с собой все свои сбережения и ценности", - говорится в заявлении полиции.

Отмечается, что они ворвались в семь домов украинских беженцев в восточных провинциях Аликанте и Мурсия на средиземноморском побережье Испании. Полиция заявила, что они вернули украденные товары и наличные деньги на сумму 1,25 миллиона евро, в том числе коллекцию марок на сумму около полумиллиона евро, драгоценности и компьютеры.

"Банда подозревается в использовании трекеров, размещенных на автомобилях жертв, чтобы изучить их распорядок дня и определить, когда их нет дома. В рамках расследования были арестованы семь украинцев и трое россиян", - добавили в полиции.

Испания приняла 160 000 украинских беженцев, которым предоставлен временный статус защиты.