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Используют как мясо. Оккупанты завербовали в ЧВК "Вагнер" 23 тысяч заключенных, - ЦНС

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Среда 14 декабря 2022 02:18
Используют как мясо. Оккупанты завербовали в ЧВК "Вагнер" 23 тысяч заключенных, - ЦНС Фото: российские оккупанты формируют штурмовые отряды из "вагнеровцев", завербованных в тюрьмах (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты в Украине бросают на штурм практически прямо на смерть десятки тысяч своих наемников частной военной компании "Вагнера", завербованных в тюрьмах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

"В общей сложности оккупанты завербовали 23 тыс. заключенных, которых используют при штурме в качестве мяса. Причиной является то, что их смерть не резонирует в российском обществе и потому позволяет россиянам не думать о потерях", - говорится в публикации.

Отмечается, что противник фактически "обменивает жизнь дешевых бойцов на жизнь украинцев".

Интервенты формируют из заключенных штурмовые отряды, при штурме используют аэроразведку, благодаря которой командиры групп наблюдают за действиями своих подчиненных.

В ЦНС обращают внимание, что при этом такие потери не деморализуют ЧВК "Вагнер", так как квалифицированный личный состав и руководство в штурмах не участвует.

Параллельно с этим на украинские партизаны и подпольщики продолжают предоставлять Силам обороны Украины данные по размещению "вагнеровцев" на временно оккупированных территориях, что позволяет ВСУ наносить удары по вражеским пунктам управления.

Ранее сообщалось, что российская ЧВК "Вагнера" вербует украинских заключенных на оккупированных территориях и агитирует их воевать.

Напомним, что по словам спикера Восточной группировки войск ВСУ, смена тактики российских военных - деление на отдельные штурмовые группы, а другие в это время прикрываются огнем - усложняет задачи украинских защитников, но они все равно не могут прорвать оборону ВСУ на Донбассе.

Также мы писали о том, что 11 декабря ВСУ нанесли удар по штабу наемников ЧВК "Вагнер" в оккупированной Кадиевке Луганской области.

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ЧВК Вагнера Война России против Украины
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