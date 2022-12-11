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Курят там, где нужно. В штабе вагнеровцев в Луганской области произошел "хлопок"

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Воскресенье 11 декабря 2022 13:39
Курят там, где нужно. В штабе вагнеровцев в Луганской области произошел "хлопок" Иллюстративное фото: в штабе вагнеровцев в Луганской области произошел "хлопок" (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня ночью произошел прилет в штаб наемников частной военной компании "Вагнер" в оккупированной Кадиевке Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Отметим, что российские пропагандистские медиа сообщали, что украинские военные якобы нанесли удар по так называемому гостевому дому Жданова в Кадиевке.

"Они все же прислушиваются к нашему президенту и курят там, где надо. У них там случился "хлопок" - как раз там, где был штаб "вагнеровцев"", - сказал Гайдай.

По его словам, россияне даже не скрывают, что понесли огромные потери. Он добавил, что медицина у них не на должном уровне, поэтому Гайдай уверен, что половина оккупантов умрет даже до того, как им окажут первую помощь.

Напомним, в медицинских учреждениях оккупированной Луганской области заканчиваются лекарства, их получают только захватчики.

Также сообщалось, что в Луганской области большинство больниц превратили в госпитали для лечения оккупантов.

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