Выполняет широкий спектр задач: ВСУ получили нового наземного робота с пулеметом

Как отметили в ведомстве, наземный роботизированный комплекс оснащен крупнокалиберным пулеметом. Он может выполнять широкий спектр задач по наблюдению, патрулированию, огневой поддержке наших подразделений, поражению живой силы и легкобронированной техники врага и т.п.

Комплекс имеет высокую проходимость по бездорожью, трясине и неглубоким водным преградам. Оператор руководит действиями наземного роботизированного комплекса, находясь в защищенном укрытии на значительном расстоянии.