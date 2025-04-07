Виконує широкий спектр завдань: ЗСУ отримали нового наземного робота з кулеметом

Як зазначили у відомстві, наземний роботизований комплекс оснащений великокаліберним кулеметом. Він може виконувати широкий спектр завдань зі спостереження, патрулювання, вогневої підтримки наших підрозділів, ураження живої сили та легкоброньованої техніки ворога тощо.

Комплекс має високу прохідність по бездоріжжю, трясовині та неглибоким водним перешкодам. Оператор керує діями наземного роботизованого комплексу, перебуваючи у захищеному укритті на значній відстані.