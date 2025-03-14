ua en ru
Пт, 14 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Минобороны допустило к эксплуатации БаАК WINFLY: что о них известно

Пятница 14 марта 2025 12:33
UA EN RU
Минобороны допустило к эксплуатации БаАК WINFLY: что о них известно Фото: Минобороны допустило к эксплуатации БаАК WINFLY (mod.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины (ВСУ) отечественный беспилотные авиационные комплексы (БпАК) WINFLY.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как рассказали в ведомстве, WINFLY базируются на рамах нескольких типоразмеров. Во время проектирования БпАКов, инженеры учли рекомендации, а также опыт фронтовых операторов беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

В том же числе были применены инженерные решения по повышению безопасности экипажей во время боевой работы и устойчивости дронов к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Минобороны допустило к эксплуатации БаАК WINFLY: что о них известно

Фото: Минобороны допустило к эксплуатации БаАК WINFLY (mod.gov.ua)

"Птички" комплексов скоростные и хорошо маневрируют. Могут поражать не только полевые укрытия и наземные подвижные вражеские цели, но и преследовать и уничтожать вражеские разведывательные дроны", - добавляет Минобороны.

Дроны для ВСУ

С начала полномасштабной войны Украина нарастила производство вооружения, в том числе и дронов. Более того, в вопросе БпЛА в 2024-м был перевыполнен план. Как сообщал глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров, в 2025-м, военно-промышленный комплекс (ВПК) усилит производство вооружения.

Недавно Минобороны допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны:

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
В центре Одессы застрелили активиста: нападавшего ищут
В центре Одессы застрелили активиста: нападавшего ищут
DAILY
ВСУ вышли из Суджи? Что происходит в Курской области и почему Украина теряет позиции
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова ВСУ вышли из Суджи? Что происходит в Курской области и почему Украина теряет позиции