Минобороны допустило к эксплуатации БаАК WINFLY: что о них известно

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины (ВСУ) отечественный беспилотные авиационные комплексы (БпАК) WINFLY.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Как рассказали в ведомстве, WINFLY базируются на рамах нескольких типоразмеров. Во время проектирования БпАКов, инженеры учли рекомендации, а также опыт фронтовых операторов беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

В том же числе были применены инженерные решения по повышению безопасности экипажей во время боевой работы и устойчивости дронов к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Фото: Минобороны допустило к эксплуатации БаАК WINFLY (mod.gov.ua)

"Птички" комплексов скоростные и хорошо маневрируют. Могут поражать не только полевые укрытия и наземные подвижные вражеские цели, но и преследовать и уничтожать вражеские разведывательные дроны", - добавляет Минобороны.

Дроны для ВСУ

С начала полномасштабной войны Украина нарастила производство вооружения, в том числе и дронов. Более того, в вопросе БпЛА в 2024-м был перевыполнен план. Как сообщал глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров, в 2025-м, военно-промышленный комплекс (ВПК) усилит производство вооружения.

Недавно Минобороны допустило к эксплуатации в подразделениях Сил обороны: