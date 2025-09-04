ua en ru
Скрытая мобилизация: в России планируют создать войска из геймеров, - ЦПД

Четверг 04 сентября 2025 04:29
Скрытая мобилизация: в России планируют создать войска из геймеров, - ЦПД Фото:
Автор: Эдуард Ткач

В России заговорили о планах создания "войск из геймеров", которые якобы могут быстрее учиться управлению беспилотниками. Однако на самом деле речь идет о скрытой мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации (ЦПД).

В ЦПИ отметили, что соответствующая информация о "войсках" появилась в прокремлевских медиа.

"По сообщениям российских пропагандистов, "любители шутеров" якобы способны быстрее овладеть управлением дроном - за 10 часов против 40 у обычных новобранцев", - говорится в сообщении.

Однако в ЦПД отметили, что такая риторика имеет целью скрытую мобилизацию молодежи, а также экономию на реальной подготовке.

В частности, в упрощенных курсах операторов дронов и "кибервойск" игровой навыки выдаются за полноценный боевой опыт. Однако это не так и такие подходы приведут к высоким потерям со стороны РФ.

"Россия подменяет длительную военную подготовку иллюзией "игровых скиллов", что не соответствует реалиям войны. Такие подходы грозят высокими потерями среди мобилизованных и усиливают милитаризацию общества", - пояснили в ЦПД.

Также в Центре противодействия дезинформации проинформировали, что игровая индустрия в РФ превращаются в инструмент государственной идеологии и вербовки молодых людей. Сценарий имеет следующие фазы: лекции о "патриотизме", пробные тренажеры и предложения контракта.

Ранее в ЦПИ уже сообщали, что Россия активно использует компьютерные игры, чтобы распространять пропаганду. Так было, когда пропагандисты РФ распространяли проект "Отряд 22: ZOV", который был создан при участии Министерства обороны России в качестве "образовательного продукта".

Напомним, пару месяцев назад в ЦПД сообщали, что российские власти ищут новые способы мобилизации. В частности, одна из схем через полицию.

Как заявлялось, полиция в России стала новым инструментом скрытой мобилизации. Представителям правоохранителей платят премии, если те принудят задержанных подписать контракт с Министерством обороны России.

