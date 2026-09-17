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Окна лучше закрыть: где в Киевской области резко ухудшилось качество воздуха

11:22 17.09.2026 Чт
3 мин
aimg Ирина Костенко
Окна лучше закрыть: где в Киевской области резко ухудшилось качество воздуха В одном из городов Киевской области ухудшилось качество воздуха (фото иллюстративное: Getty Images)
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Утром 17 сентября временное ухудшение качества атмосферного воздуха зафиксировали в городе Бровары Киевской области.

Подробнее о причинах загрязнения, ситуации в других населенных пунктах и советах местным жителям, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что известно о загрязнении воздуха в Броварах

Утром четверга, 17 сентября, Киевская областная военная (государственная) администрация сообщила, что качество атмосферного воздуха временно ухудшилось в городе Бровары.

"Зафиксировано временное ухудшение качества атмосферного воздуха в результате вражеской атаки", - уточнили в пресс-службе Киевской ОВА в Facebook.

Отмечается, что согласно результатам среднесуточных наблюдений мониторинговыми постами, основным загрязнителем является мелкодисперсная пыль.

Последствия атаки РФ в Киевской области

Глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко рассказал, что враг атаковал область "почти весь вчерашний день, всю ночь и утро сегодня".

"Массированная атака дронами и баллистикой была направлена на мирные населенные пункты и гражданские объекты", - подчеркнул он в своем Telegram.

Чиновник уточнил, что под ударом были Обуховский, Броварской, Фастовский и Бучанский районы.

"В общей сложности повреждено 33 объекта. Больше всего - в Броварском районе - 14, и Фастовском - 10", - сообщил Ткаченко.

Среди поврежденного, по его словам, "частные дома, складские и производственные помещения, транспорт".

"К счастью, погибших и пострадавших нет. Службы продолжают работать и ликвидировать последствия вражеской атаки", - констатировал глава ОВА.

Окна лучше закрыть: где в Киевской области резко ухудшилось качество воздухаПубликация Ткаченко о последствиях вражеской атаки (скриншот: t.me/tkachenkotymur)

Несколько позже Ткаченко написал, что "во время утренней атаки вражеских дронов в Броварском районе повреждено складское помещение".

"Возник пожар, который ликвидируют соответствующие службы. Погибших и пострадавших нет. Информация о масштабах повреждений уточняется", - добавил чиновник.

Окна лучше закрыть: где в Киевской области резко ухудшилось качество воздухаИнформация о пожаре в Броварском районе (скриншот: t.me/tkachenkotymur)

Ситуация с качеством воздуха в других населенных пунктах

По данным Киевской ОВА, в целом мониторинг атмосферного воздуха в регионе осуществляется на 16 пунктах наблюдения:

  • в городах Бровары, Белая Церковь, Борисполь, Переяслав, Вышгород, Боярка, Обухов, Кагарлык, Богуслав, Узин, Васильков, Ирпень и Вишневое;
  • в поселках Иванков и Большая Дымерка;
  • в селе Подгорцы Обуховского района.

"В других населенных пунктах Киевщины превышений допустимых показателей содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано", - констатировали специалисты.

Уточняется, что мероприятия по мониторингу состояния атмосферного воздуха продолжаются круглосуточно - в автоматическом режиме при бесперебойном электропитании оборудования.

"Уровень гамма-излучения в регионе стабильно соответствует природному фону", - добавили в пресс-службе ОВА.

Окна лучше закрыть: где в Киевской области резко ухудшилось качество воздухаПубликация Киевской ОВА (скриншот: facebook.com/koda.gov.ua)

Что советуют жителям города Бровары

До улучшения ситуации с качеством воздуха в Броварах специалисты советуют местным жителям:

  • держать окна закрытыми;
  • по возможности - ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;
  • пить достаточно воды;
  • при наличии воздухоочистителя - использовать его на максимальной мощности.

Следить за качеством воздуха в разных локациях Киевской области можно онлайн - с помощью данных украинской экологической системы SaveEcoBot (которая мониторит информацию о состоянии воздуха в населенных пунктах Украины в режиме реального времени).

Индекс качества атмосферного воздуха рассчитан по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя - мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ночью и утром 17 сентября РФ атаковала сразу семь областей Украины - ракетами, дронами и авиабомбой. Среди пострадавших - маленькие дети.

Кроме того, мы объясняли, как синоптическая ситуация может влиять на качество воздуха.

Читайте также, какой может быть погода в Украине в сентябре в целом.

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