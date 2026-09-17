Разрушены квартиры, вокзал, водоканал, много пострадавших: последствия атаки по Украине

Ночью и утром 17 сентября враг атаковал сразу 7 областей Украины - ракетами, дронами и авиабомбой. Среди пострадавших - маленькие дети.

РБК-Украина собрало все, что известно об обстреле Украины врагом по состоянию на данный момент.

Киев

Ночью и утром враг в очередной раз нанес удары по гражданской инфраструктуре столицы. Последствия атаки зафиксированы более чем на 10 локациях, сообщили в КМВА.

На 08:00 от атаки пострадали 16 человек, из них двое детей - 10-летняя девочка и 12-летний мальчик.

Повреждения получили четыре района столицы:

в Днепровском районе - складское здание, офисное здание, жилые дома и автомобили;

в Соломенском районе - складское здание;

в Дарницком районе - складское здание и автомобили;

в Подольском районе - крыша нежилого здания.

Утром после удара ударного беспилотника в Подольском районе вспыхнули склады.

Повреждение получило и здание вуза в Голосеевском районе - там поврежден фасад и остекление 4-этажного сооружения. В ГСЧС сообщили, что возникло небольшое возгорание на площади 5 квадратных метров, которое оперативно ликвидировали. Жертв и пострадавших в этом объекте нет.

Из-за обстрелов также частично приостановили водоснабжение на левом берегу Киева - россияне атаковали здание АО "Киевводоканал".

В некоторых районах правого берега снизилось давление воды. Специалисты оперативно возобновили работу объектов, и в настоящее время город снабжается водой в полном объеме.

Киевская область

Вражеская атака на Киевщину продолжалась весь день 16 сентября, всю ночь и утро 17 сентября, сообщает Тимур Ткаченко, глава Киевской ОВА.

"Массированная атака дронами и баллистикой была направлена на мирные населенные пункты и гражданские объекты. Под ударом были Обуховский, Броварской, Фастовский и Бучанский районы. Всего повреждено 33 объекта. Больше всего - в Броварском районе - 14, и Фастовском - 10", - говорится в сообщении.

Из-за удара повреждены частные дома, складские и производственные помещения, транспорт. К счастью, нет пострадавших или погибших в результате атаки.

Одесса

Практически всю ночь Одесщина находилась под массированной комбинированной атакой врага. Пострадали семь человек, среди них двое детей - 4 и 13 лет. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Один из российских беспилотников попал в многоэтажный жилой дом. В результате разрушены 10 квартир на 14-16 этажах, повреждены 11 автомобилей. На месте событий развернули оперативный штаб, жителям оказывают необходимую помощь.

В результате других ударов по городу и области повреждены:

не менее 5 частных жилых домов;

детский сад;

общежитие;

летняя площадка ресторана;

складские и гаражные помещения;

легковые автомобили.

На местах попаданий продолжаются аварийно-спасательные работы, работают спасатели, медики, коммунальные службы и правоохранители.

Кропивницкий

Здесь целью атаки стал объект критической инфраструктуры, сообщил начальник Кировоградской ОВ Андрей Райкович.

Информации о пострадавших в результате этой атаки пока нет.

Запорожье

По городу нанесли ракетный удар, три человека получили ранения. Ракеты попали по промышленным объектам. Есть частичные разрушения построек, на одном из объектов возник пожар, сообщил Михаил Семикин, глава Запорожской ОВА.

Днепропетровщина

Утром 17 сентября около 7:30 враг атаковал два района области беспилотниками и авиабомбой. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

В Никопольщине от удара пострадали районный центр, Красногригорьевская и Марганецкая общины.

В Синельниковском районе противник нанес удар по Богдановской и Васильковской общинам, в результате чего возникли пожары.

Сумщина

Пострадала в результате вражеских атак и Сумщина. В Конотопе часть города осталась без воды. Об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.

По его словам, коммунальные службы уже работают над восстановлением водоснабжения.

Харьковщина

Фото: поврежден вокзал на станции "Берестин" (facebook.com/oleksandr.pertsovsky)

Враг также атаковал железнодорожную инфраструктуру. В Харьковской области поврежден вокзал на станции Берестин. Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

"Работники находились при налете на станцию в укрытиях, все цели. Здания приведем в порядок", - написал он.

Фото: последствия атаки на станцию "Берестин" (facebook.com/oleksandr.pertsovsky)

По его словам, железнодорожники также устраняют последствия вражеских атак по всей стране - от Кировоградщины до Киева. В частности, в ближайшее время планируют восстановить полноценное движение Кольцевой электрички в столице, где существенно повреждена инфраструктура нескольких станций.

Перцовский отметил, что очередную масштабную атаку удалось пройти без пострадавших среди железнодорожников.

Между тем, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня в Украине как первому шагу к длительному миру.