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СБУ ударила по трем российским самолетам и трем вертолетам в Ростове (видео)

11:05 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
СБУ ударила по трем российским самолетам и трем вертолетам в Ростове (видео) Фото: Аэродром в Ростове под ударом СБУ (Getty Images)
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Минувшей ночью Служба безопасности Украины нанесла мощные удары по военному аэродрому в Ростове.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

По словам главы государства, СБУ смогла успешно поразить сразу три российских самолета, а также три вертолета.

"Служба безопасности точно отработала по военному аэродрому в Ростове - подтверждено поражение самолета Ан-12, двух Ан-26 и еще трех вертолетов", - уточнил он.

Более того, минувшей ночью в рамках совместной операции СБУ, СБС, ГУР и СВР были нанесены новые удары по Ярославскому НПЗ.

На этом фоне Зеленский объявил о хороших результатах и в Черном море, однако никаких подробностей пока не раскрыл.

"Благодарю наших воинов, которые каждый день делают войну ощутимой для России... Каждый день отвечаем на агрессию. Россия должна выбрать мир", - подытожил Зеленский.

Обновлено в 11:20

В СБУ уточнили, что речь идет о поражении российского военного аэродрома "Ростов-Центральный".

До вражеских бортов на этот раз успешно добрались дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа".

"На стоянке самолетов и вертолетов возник масштабный пожар со вторичной детонацией", - подчеркнула пресс-служба СБУ.

Напомним, ночью 17 сентября Украина ударила по 20 областям России сотнями дронов.

Также мы рассказывали, как ВСУ поразили Су-24 в Крыму и ряд военных объектов РФ.

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СБУ ударила по трем российским самолетам и трем вертолетам в Ростове (видео)
СБУ ударила по трем российским самолетам и трем вертолетам в Ростове (видео)
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