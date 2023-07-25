Разведка РФ следит за властью Молдовы с помощью антенн на крыше посольства, - расследование

На крыше российского посольства в Кишиневе с каждым годом растет количество тарелок и передающих устройств. Спецслужбы используют их для слежения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Jurnal TV і The Inside .

Молдавские журналисты из Jurnal TV насчитали 28 тарелок, "штырей", передающих или принимающих устройств, установленных на крышах как самого посольства, так и соседнего здания, где проживают дипломаты и техперсонал. Это намного больше, чем у рекордсмена по количеству антенн - посольства РФ в Бельгии. Там установлены 17 антенн, а в Кишиневе на 11 больше.

Помимо "слухачей" и хакеров из военной разведки, на крыше посольства были замечены 23 офицера из технического управления СВР.

С помощью параболических антенн можно устанавливать спутниковую связь, микроволновую ретрансляционную линию или усиливать сигнал беспроводного интернет-маршрутизатора. А еще такая антенна может определять местоположение кораблей, самолетов и управляемых ракет. Параболические антенны перехватывают сигналы спутниковой телефонии, например, системы Thuraya, что позволяет прослушивать телефонные переговоры почти во всех европейских странах.

Решетки Яги-Уда способны перехватывать переговоры по рации местных полицейских, таксистов, авиадиспетчеров и так далее. Широкополосная дискоконусная приемо-передающая антенна (ШДППА) с круговой диаграммой используется для двухсторонней связи в зоне прямой видимости до 100 км, что позволяет напрямую общаться с руководством резидентур в пророссийских Приднестровье и Гагаузии.

Еще их применяют для обмена короткими сообщениями со спутниками в космосе и за одну секунду они могут передать большое количество информации. Спутниковые антенны ШДППА установлены на всех российских посольствах в разных государствах мира, и их используют ГРУ, СВР и 5-я служба ФСБ.

Как отмечается в расследовании, повышенную активность в Молдове российская разведка стала проявлять с 2015 года, когда Москва окончательно сделала ставку на социалиста Игоря Додона, который через год занял кресло президента страны.

Прокремлевскому ставленнику нужна была поддержка дружественных спецслужб, и в Кишинев зачастили кадровые офицеры ГРУ, СВР, 5-й Службы ФСБ и сотрудники молдавского отдела Управления президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, костяк которого составляют выходцы из разведки.

Саммит в Кишиневе

Напомним, 1 июня мировые лидеры собрались на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Молдове. В повестке дня были вопросы региональной безопасности, а особое внимание участники уделили противостоянию российской агрессии.

Власти Молдовы объявили о закрытии воздушного пространства 1 и 2 июня во время саммита.

Кроме того, в Молдове в период с 25 мая по 2 июня проходили международные учения по противовоздушной обороне. Их целью является обеспечение мер безопасности во время проведения второго саммита Европейского политического сообщества .