Вызов Starlink: Украина и партнеры могут присоединиться к спутниковой системе IRIS
Украина, Великобритания и Норвегия могут получить доступ к новой европейской программе безопасной спутниковой связи IRIS², которая станет альтернативой системе Starlink от SpaceX.
Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.
По его словам, Еврокомиссия не исключает участия третьих стран в программе, стоимость которой оценивается в 10,6 млрд евро.
"Я бы не был против", - отметил Кубилюс, отвечая на вопрос о потенциальном присоединении стран, не являющихся членами ЕС.
Норвегия уже ведет переговоры с Брюсселем относительно участия в IRIS².
В то же время Украина и Великобритания пока официально не начали диалог о присоединении к программе.
Кубилюс отметил, что Великобритания имеет значительный опыт в сфере космоса, а Украина - мощный инженерный потенциал и долгую историю как космический хаб еще со времен СССР.
Исландия, как и Норвегия, уже завершила переговоры об участии в программе в начале июля.
Starlink и критика монополизации
В условиях полномасштабной войны Украина широко использует Starlink для военных и гражданских телекоммуникаций.
Но доминирование американской платформы на рынке спутниковой связи вызывает беспокойство в Европе - в частности, из-за отсутствия независимой инфраструктуры.
Ожидается, что IRIS² будет развернут в 2030-х годах и будет включать около 280 спутников, которые будут обеспечивать защищенную связь для правительственных, оборонных и коммерческих целей стран-участниц.
Кубилюс также отметил, что пока проект Закона ЕС о космосе, представленный Еврокомиссией 25 июня, не вызвал негативной реакции со стороны Вашингтона.
Документ находится на ранней стадии обсуждения и, по словам комиссара, лишь очерчивает рамки будущего регулирования спутниковых телекоммуникаций.
Альтернативы для Украины
Напомним, что Украина вынуждена искать альтернативы Starlink Илона Маска из-за нестабильных отношений с США. Европа готова предложить полноценный аналог.
Кроме того, инициатива GovSatCom, запущенная Европейской комиссией в рамках Космической программы ЕС, обеспечит долгосрочную доступность надежных, безопасных и экономически эффективных правительственных услуг спутниковой связи для органов государственной власти ЕС.
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