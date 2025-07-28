Вызов Starlink: Украина и партнеры могут присоединиться к спутниковой системе IRIS

Украина, Великобритания и Норвегия могут получить доступ к новой европейской программе безопасной спутниковой связи IRIS² , которая станет альтернативой системе Starlink от SpaceX.

Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

По его словам, Еврокомиссия не исключает участия третьих стран в программе, стоимость которой оценивается в 10,6 млрд евро.

"Я бы не был против", - отметил Кубилюс, отвечая на вопрос о потенциальном присоединении стран, не являющихся членами ЕС.

Норвегия уже ведет переговоры с Брюсселем относительно участия в IRIS².

В то же время Украина и Великобритания пока официально не начали диалог о присоединении к программе.

Кубилюс отметил, что Великобритания имеет значительный опыт в сфере космоса, а Украина - мощный инженерный потенциал и долгую историю как космический хаб еще со времен СССР.

Исландия, как и Норвегия, уже завершила переговоры об участии в программе в начале июля.

Starlink и критика монополизации

В условиях полномасштабной войны Украина широко использует Starlink для военных и гражданских телекоммуникаций.

Но доминирование американской платформы на рынке спутниковой связи вызывает беспокойство в Европе - в частности, из-за отсутствия независимой инфраструктуры.

Ожидается, что IRIS² будет развернут в 2030-х годах и будет включать около 280 спутников, которые будут обеспечивать защищенную связь для правительственных, оборонных и коммерческих целей стран-участниц.

Кубилюс также отметил, что пока проект Закона ЕС о космосе, представленный Еврокомиссией 25 июня, не вызвал негативной реакции со стороны Вашингтона.

Документ находится на ранней стадии обсуждения и, по словам комиссара, лишь очерчивает рамки будущего регулирования спутниковых телекоммуникаций.