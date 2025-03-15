ЕС изучает создание новой спутниковой разведки, чтобы снизить зависимость от США, - FT

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Система будет нацелена на частичную замену возможностей США после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал в этом месяце паузу в обмене разведданными с Украиной, что подчеркнуло зависимость Европы от Америки.

"Учитывая изменения в геополитической ситуации, Европейская комиссия рассматривает возможность расширения своих спутниковых возможностей для улучшения поддержки геопространственной разведки в целях безопасности", - сказал в комментарии FT комиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

Новая спутниковая сеть будет использоваться для обнаружения угроз, таких как перемещение сил, а также для координации военных действий. Обсуждения только начались, но литовец сказал, что блоку нужна сеть для дополнения других программ, используемых для навигации и наблюдения за Землей.

Она должна будет предоставлять обновленную информацию чаще, чем низкоорбитальный Copernicus, который отслеживает изменение климата и стихийные бедствия, но генерирует изображения только каждые 24 часа.

Признав, что проект будет дорогим и потребует времени для строительства, Кубилюс сказал, что спросит у стран-членов ЕС, хотят ли они "временного коммерческого подход".

"Мы хотим создать конкретную систему в качестве правительственной службы наблюдения за Землей. Она будет иметь высокие технологии и высокую доступность данных", - сказал он.

Комиссар добавил, что система будет работать на низкой околоземной орбите. Отмечается, что такие сети требуют десятков спутников. Кубилюс также сказал, что лучшие коммерческие системы могут отслеживать цели и военные развертывания с обновлениями каждые 30 минут.

Комиссия также закупает IRIS², свою собственную многоорбитальную широкополосную сеть на низкой околоземной орбите. В этом году она завершит программу Govsatcom, которая свяжет системы государств-членов ЕС.