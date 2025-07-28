Виклик Starlink: Україна і партнери можуть приєднатись до супутникової системи IRIS
Україна, Британія та Норвегія можуть отримати доступ до нової європейської програми безпечного супутникового зв’язку IRIS², яка стане альтернативою системі Starlink від SpaceX.
Про це заявив комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
За його словами, Єврокомісія не виключає участі третіх країн у програмі, вартість якої оцінюється у 10,6 млрд євро.
"Я б не був проти", - зазначив Кубілюс, відповідаючи на запитання про потенційне приєднання країн, які не є членами ЄС.
Норвегія вже веде переговори з Брюсселем щодо участі в IRIS².
У той же час Україна та Британія поки що офіційно не розпочали діалог про приєднання до програми.
Кубілюс наголосив, що Британія має значний досвід у сфері космосу, а Україна - потужний інженерний потенціал і довгу історію як космічний хаб ще з часів СРСР.
Ісландія, як і Норвегія, вже завершила переговори про участь у програмі на початку липня.
Starlink і критика монополізації
В умовах повномасштабної війни Україна широко використовує Starlink для військових і цивільних телекомунікацій.
Але домінування американської платформи на ринку супутникового зв’язку викликає занепокоєння в Європі - зокрема, через відсутність незалежної інфраструктури.
Очікується, що IRIS² буде розгорнуто у 2030-х роках і включатиме близько 280 супутників, які забезпечуватимуть захищений зв’язок для урядових, оборонних і комерційних цілей країн-учасниць.
Кубілюс також зазначив, що наразі проект Закону ЄС про космос, презентований Єврокомісією 25 червня, не викликав негативної реакції з боку Вашингтона.
Документ перебуває на ранній стадії обговорення та, за словами комісара, лише окреслює рамки майбутнього регулювання супутникових телекомунікацій.
Альтернативи для Україні
Нагадаємо, що Україна вимушена шукати альтернативи Starlink Ілона Маска через нестабільні відносини з США. Європа готова запропонувати повноцінний аналог.
Крім того, ініціатива GovSatCom, запущена Європейською комісією в рамках Космічної програми ЄС, забезпечить довгострокову доступність надійних, безпечних та економічно ефективних урядових послуг супутникового зв'язку для органів державної влади ЄС.
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