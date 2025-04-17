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Что ЕС предлагает Украине вместо Starlink: ответ Еврокомиссии

Украина, Четверг 17 апреля 2025 08:23
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Что ЕС предлагает Украине вместо Starlink: ответ Еврокомиссии Фото: Украина получит альтернативу (ses.com)
Автор: Роман Кот, Александр Белоус

Украина вынуждена искать альтернативы Starlink Илона Маска из-за нестабильных отношений с США. Европа готова предложить полноценный аналог.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Европа вместо Маска. Удастся ли Украине найти альтернативу Starlink".

"Что касается Украины, мы готовы тем временем поддерживать страну через GovSatCom и будем продолжать наши дискуссии с Украиной по этому поводу", - сказал РБК-Украина Тома Ренье, представитель Еврокомиссии по вопросам технологического суверенитета, исследований, космоса и обороны.

В долгосрочной перспективе Евросоюз планирует развернуть полноценный аналог Starlink.

"Еврокомиссия признает стратегическую важность суверенной, безопасной и надежной возможности европейской спутниковой связи для устойчивости и автономии ЕС, следовательно, очень быстрое развитие IRIS²", - сообщил Ренье.

Это многоорбитальное спутниковое созвездие, которое должно обеспечивать работу защищенной инфраструктуры связи для правительственных органов и агентств ЕС По его словам, сейчас продолжаются дискуссии на уровне ЕС, с государствами-членами и промышленностью.

GovSatCom

Инициатива GovSatCom, запущенная Европейской комиссией в рамках Космической программы ЕС, обеспечит долгосрочную доступность надежных, безопасных и экономически эффективных правительственных услуг спутниковой связи для органов государственной власти ЕС и национальных органов власти, которые управляют критически важными для безопасности миссиями и инфраструктурами.

Система будет нацелена на частичную замену возможностей США после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал паузу в обмене разведданными с Украиной, что подчеркнуло зависимость Европы от Америки.

Кроме того, французская компания Eutelsat уже около года предоставляет услуги высокоскоростного спутникового интернета в Украине. в Украине насчитывается менее тысячи терминалов Eutelsat. Это составляет лишь малую часть от примерно 50 тысяч терминалов Starlink, которые есть в Украине, но эта цифра возрастет.

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