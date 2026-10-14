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Grok, Cursor и X в одном пакете: сколько придется платить за тариф SpaceXSI

15:18 14.10.2026 Ср
3 мин
aimg Ольга Завада
Grok, Cursor и X в одном пакете: сколько придется платить за тариф SpaceXSI SpaceXSI запускает подписку The X (коллаж: РБК-Украина)
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Компания SpaceX Super Intelligence объявила об объединении своих сервисов X Premium, Grok и Cursor в единую систему подписок под названием The X Subscription.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленный прайс X.AI.

Что входит в новую подписку The X

Стремясь привлечь больше пользователей на конкурентном рынке ИИ, где основными соперниками OpenAI и Anthropic, компания создала комплексный пакет продуктов.

Новая тарифная сетка разработана как для частных пользователей, так и для команд или крупного бизнеса.

Частным пользователям предлагают пять основных уровней:

Free (бесплатно): базовый доступ с ограниченным количеством запросов к чату, агентам, конструктору Grok Build и стандартным возможностям публикации в X.

Plus (8 долларов в месяц): общий пул использования ИИ. Добавляется доступ к голосовому режиму, генератору изображений Imagine, разработке через Grok Build, API, инструментам Cursor, а также синяя галочка верификации, расширенная аналитика и уменьшение количества рекламы в ленте X.

Premium (30 долларов в месяц): самый популярный тариф предлагает в 4 раза больший лимит использования по сравнению с Plus. Включает в себя работу с новейшими моделями Grok, генерацию фото и видео, хостинг кода Origin, автоматические проверки кода Bugbot, облачных агентов и просмотр ленты без рекламы на большинстве вкладок.

Super (100 долларов в месяц): гарантирует в 15 раз большие лимиты по сравнению с тарифом Plus и приоритетный доступ к моделям в часы пиковой нагрузки.

Ultra (200 долларов в месяц): максимальный уровень для индивидуальных пользователей, который предоставляет в 50 раз больший объем использования относительно Plus и самый ранний доступ ко всем новым продуктам и моделям.

Указанные цены не включают налогов, а использование сторонних моделей в среде Cursor оплачивается отдельно.

Решения для команд и корпоративных клиентов

Кроме индивидуальных тарифов, компания презентовала корпоративные уровни:

Teams (от 30 долларов за пользователя в месяц): общий пул использования, централизованное управление счетами, аналитика, общие настройки конфиденциальности и контроль расходов.

Enterprise (индивидуальный расчет): обеспечивает персональные лимиты пропускной способности, выделенную инфраструктуру, контроль локализации данных, поддержку протоколов SSO и SCIM, а также расширенные аудиторские логи безопасности.

Все платные индивидуальные и командные записи также получают расширенный функционал в соцсети X, в частности

  • возможность редактировать сообщения,
  • создавать статьи,
  • загружать видео,
  • получать выплаты авторам контента.

Переход на новые тарифы открывается в настройках профиля постепенно.

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