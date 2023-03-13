Вызов нейтралитету. Как Запад давит на Швейцарию и будет ли оружие для Украины

Спустя год российско-украинской войны Швеция столкнулась с вызовами для своего нейтралитета. С одной стороны, западные партнеры хотят поставлять Киеву оружие швейцарского производства, с другой - есть серьезные ограничения.

О нюансах швейцарского нейтралитета и о том, почему не стоит рассчитывать на помощь оружием от этой страны, - в материале РБК-Украина .

Почему Швейцария не дает оружие

Швейцария поддерживает Украину, но ее поддержка ограничена гуманитарной помощью, генераторами и оборудованием для разминирования. Хотя продукция швейцарской военной промышленности представляет большой интерес. В частности, здесь производятся боеприпасы для некоторых вооружений, которые уже поставлены или будут поставлены Вооруженным силам Украины. Речь в том числе о снарядах для танков Leopard 2.

При этом в Швейцарии действуют строгие правила относительно того, куда может быть доставлено ее оружие, - жесткий запрет на поставки воюющим странам. И эти правила могут доходить до крайности. Например, на днях стало известно об утилизации закупленных в 1980-х ракет и зенитно-ракетных комплексов. В то время как прямо сейчас Украина остро нуждается в средствах противовоздушной обороны.

Как пишет местное издание NZZ, Швейцария снимает с эксплуатации около 60 ЗРК малой дальности Rapier, которые будут утилизированы вместе с 2 000 ракет. По мнению экспертов, это еще не совсем устаревшее вооружение, и оно вполне способно работать по низколетящим беспилотникам.

Формально эти ПВО списали еще в 2019-м, и часть из них уже утилизировали в прошлом году. Хотя в теории их можно было передать обратно Великобритании и далее по кругу - Украине. С 2006 года в Швейцарии действует закон, позволяющий по первому запросу возвращать импортное оружие. Но Лондон не обращался с таким запросом, а в самой Швейцарии не было прецедента уточнять, не хочет ли страна-производитель вернуть его.

Этот момент показателен и с той стороны, что в ближайшие годы Швейцария спишет около 250 американских бронетранспортеров M113 и около сотни единиц самоходной артиллерии M109. Эти вооружения активно применяются на фронте, и Украина вполне может их получить, если США заберут технику обратно.

Провал идеи с реэкспортом

Несколько недель назад ситуация могла решиться в пользу Украины. В январе парламентский комитет по политике безопасности одобрил депутатскую инициативу о возможности реэкспорта из третьих стран. То есть швейцарские декларации могли бы отменяться, если речь заходит об очевидном нарушении международного права. В случае российско-украинской войны это означало бы "зеленый свет" на поставки для Украины.

Идея с реэкспортом не рассматривалась как нарушение нейтралитета, поскольку касалась в первую очередь таких стран как Германия, Дания и Испания. Именно они ранее заявляли о желании передать швейцарские вооружения, но получили отказ.

Активнее всех выступала местная партия Свободная демократическая партия (FPD) с третьей по численности фракцией в Национальном совете. Ее представители предлагали не только снять запрет на реэкспорт, но и продать за номинальную плату около 100 законсервированных танков Leopard. Покупателями могли бы стать Польша, Чехия и Словакия, чтобы заменить танки, ранее переданные Украине. По другой информации, 96 танков Leopard 1 намерен выкупить немецкий Rheinmetall для прямых поставок ВСУ.

"Мы хотим быть нейтральными, но мы - часть западного мира", - говорил в феврале лидер FPD Тьерри Буркарт, один из инициаторов законопроекта о снятии запрета на реэкспорт.

По его мнению, у швейцарских властей не должно быть права вето на военную помощь Украине из других стран. И с ним, по данным социологических исследований, согласны 55% граждан. Но на прошлой неделе Совет кантонов и Национальный совет после жарких дебатов отклонили законопроект, увидев в нем угрозу для репутации Швейцарии как нейтральной страны.

Окончательный отказ поддержал и федеральный президент Ален Берсе. Он подвел черту под спорным вопросом, заявив, что "швейцарское оружие не должно использоваться в войнах".

Нейтралитет по-швейцарски

Швейцарии удавалось придерживаться нейтралитета на протяжении двух веков и двух мировых войн. Но как пишет The New York Times, сейчас на Западе уверены, что страна делает недостаточно для его соблюдения. Да и мотивация здесь в целом не столько про идеалы, сколько про бизнес.

Отметим, швейцарские банки известны своей секретностью и часто обвиняются в отмывании денег. Кроме того, часть из них обслуживает российских олигархов, связанных с президентом Владимиром Путиным. На днях местная прокуратура заявила, что его так называемый "держатель кошелька" - виолончелист Сергей Ролдугин - переводил миллионы на счета в швейцарских банках без каких-либо проверок.

В связи с этим высокопоставленный западный чиновник на условиях анонимности заявил NYT, что нынешний статус-кво заставляет дипломатов думать, что Швейцария больше стремится к "нейтралитету экономической выгоды".

"Все знают, что это вредит Швейцарии. Весь Евросоюз раздражен. Американцы расстроены. Недовольство исходит и от россиян. Мы все знаем, что это вредит нам. Но это показывает, насколько глубоко эта вера в нейтралитет проникает в наши головы", - отметил историк из Бернского университета Саша Зала.

По его словам, с исторической точки зрения нейтралитет Швейцарии имеет гораздо больше общего с ведением войны, нежели с попытками избежать ее. В том числе потому, что от Средневековья до раннего Нового времени бедные кантоны "сдавали в аренду" наемников для участия в войнах по всей Европе. И прежнее представление заключалось в том, что нейтралитет должен служить всем воюющим сторонам.

Нейтралитет современной Швейцарии начал оформляться после наполеоновских войн и был дополнительно кодифицирован в Гаагской конвенции 1907 года. Согласно ее требованиям, страна должна воздерживаться от участия в войнах и сохранять равное расстояние между сторонами конфликта. Другими словами, если и поставлять оружие Украине, то одновременно - и России.

Кроме того, есть такое определение как "вооруженный нейтралитет". Он заключается в обязательстве не только сохранять военный нейтралитет, но и иметь способность его защитить. По мнению критиков, последнее сейчас находится под угрозой.

Считается, что оружейная промышленность не имеет большого экономического значения для Швейцарии. В ней задействованы 14 000 человек, и отрасль приносит менее 1% ВВП. Но само ее наличие критически важно для вооруженного нейтралитета, пусть она и слишком зависит он экспорта.

В частности, компания Oerlikon-Bührle фактически является единственным производителем боеприпасов для самоходной установки Gepard. Германия поставила Украине десятки таких зениток, но до сих пор не может закупить боеприпасы. На Западе соглашаются, что вклад Швейцарии в любом случае был бы не более, чем символическим. Но она не проявляет готовности к сотрудничеству, хотя десятилетиями находится под защитой НАТО, имея общие границы со странами альянса.

Что с российскими активами?

Швейцарский военный нейтралитет не мешает ей поддерживать санкционную политику в отношении России. В один из крайних пакетов вошел запрет на экспорт дронов, двигателей для самолетов, товаров двойного назначения, товаров для развития российского ОПК и на инвестиции в горнодобывающий сектор. А в феврале 2023-го страна присоединилась к ценовому потолку на нефть и нефтепродукты.

Но как обстоит ситуация с российскими активами в Швейцарии? По состоянию на конец прошлого года сумма замороженных средств оценивалась почти в 8 млрд долларов. При том, что физические и юридические лица из РФ держат в швейцарских банках депозиты на порядка 47 млрд долларов, а общая сумма активов, по оценкам Ассоциации швейцарских банкиров, может достигать 150-200 миллиардов. Эти расхождения могут объясняться тем, что на россиян с гражданством Швейцарии санкции не распространяются.

Как пишет Neue Zürcher Zeitung, США и другие западные партнеры продолжают давить, чтобы Швейцария заморозила еще больше активов в целях дальнейшей передачи Украине. По словам министра иностранных дел Игнацио Кассиса, конфискация является деликатным делом для Швейцарии, и, например, комиссия по внешней политике выступает против.

В январе Кассис допустил, что вопрос передачи замороженных активов могут вынести на референдум.

"Если мы серьезно настроены на помощь в восстановлении Украины, мы должны подумать о том, как мы собираемся это финансировать… Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат, только потому, что мы считаем это морально правильным. Право собственности является фундаментальным", - отметил он, имея в виду обсуждение конфискации российских активов.

Референдум нужен в первую очередь для изменений в законодательство. Поскольку нынешние нормы запрещают конфискацию заблокированных активов. На сегодня все выглядит так, будто ситуация понемногу движется к разрешению. И уже сейчас речь идет о заморозке трети задекларированных активов РФ - на сумму 20 млрд долларов.

Вероятно, гораздо быстрее Украина сможет получить деньги со счетов окружения бывшего президента Виктора Януковича. Согласно последним данным, процедура конфискации активов на 140 млн долларов уже запущена. И если швейцарская юстиция утвердит окончательное решение, то деньги могут вернуть нашей стране. В этом случае разговоры о политическом нейтралитете прекратились бы сами собой.