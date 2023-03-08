Швейцария обвинила банкиров в содействии переводам одного из "держателей кошелька" Путина

Российский виолончелист Сергей Ролдугин, связанный с президентом России Владимиром Путиным, перевел миллионы франков через счета в швейцарских банках без каких-либо надлежащих проверок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Об этом стало известно из заявления прокуратуры Швейцарии в среду, 8 марта, во время открытия судебного процесса над четырьмя банкирами, обвиняемыми в пособничестве Ролдугину.

Прокуратура утверждает, что Сергей Ролдугин, близкий друг президента России согласно обвинительному заключению и находящийся под санкциями Швейцарии, в период с 2014 по 2016 год разместил миллионы франков на счетах в швейцарских банках.

Прокуроры утверждают, что банкиры "не сделали достаточно", чтобы установить личность бенефициарного владельца средств, согласно обвинительному заключению, с которым ознакомился Reuters.

Банкиры - трое россиян, работавших в Цюрихе, и один швейцарец - на слушаниях отвергли выдвинутые против них обвинения. Они не могут быть названы в соответствии с ограничениями на отчетность в Швейцарии.

Ролдугин был назван владельцем двух счетов, открытых в "Газпромбанке Швейцарии" в 2014 году, на которые поступали миллионы франков из России.

И это несмотря на то, что у Ролдугина, фигурирующего в швейцарском списке россиян, подпадающих под санкции, в банковских документах не указана деятельность бизнесмена.

В деле подчеркивается, что таких людей, как Ролдугин, использовали в качестве "подставных лиц" - способ скрыть истинных владельцев денег, говорится в обвинительном заключении.

"Хорошо известно, что президент России Путин официально имеет доход всего в 100 тысяч швейцарских франков и не богат, но на самом деле имеет огромные активы, которыми распоряжаются близкие ему лица", - говорится в обвинительном заключении.

Там также уточняется, что банкиры не провели достаточных проверок, чтобы установить, является ли Ролдугин истинным владельцем рассматриваемых активов.

"На момент открытия счета в различных статьях сообщалось.... что Сергей Ролдугин был близким другом президента России Владимира Путина и крестным отцом его дочери", - говорится в обвинительном заключении.

В обвинительном заключении также говорится, что "другие тревожные флажки были проигнорированы", и ответчики не пытались прояснить вероятность того, что Ролдугин является реальным владельцем активов, или происхождение денег.

В документах банка указана только профессиональная деятельность Ролдугина в качестве музыканта, что делает его право собственности и участие "ни в коей мере правдоподобными", говорится в судебных документах.

Прокуратура добивается для каждого из банкиров приговоров к семи месяцам лишения свободы условно. Ожидается, что суд продлится один день.

Для справки

В Швейцарии банки обязаны отклонять или прекращать деловые отношения, если возникают сомнения в личности договаривающейся стороны. Оба счета были закрыты в сентябре 2016 года.

Санкции против Ролдугина

Ролдугин уже попал под санкции США после вторжения России в Украину. Министерство финансов США описало его как часть системы, управляющей офшорным богатством Путина.

Он также попал под санкции в Швейцарии, правительство которой назвало его "кошельком Путина" в своем списке заблокированных лиц.

Реакция Ролдугина и Кремля

В то время музыкант сказал New York Time, что, согласно обвинительному акту, он точно не был бизнесменом и не владел миллионами.

Ранее Кремль отверг любые предположения о том, что средства Ролдугина связаны с российским лидером, как антироссийскую "путинофобию". Финансы Путина являются достоянием общественности, заявили в Кремле, якобы Путин регулярно декларирует свои активы и зарплату.