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Швейцарский банк заморозил российские активы почти на 20 млрд долларов, - СМИ

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Воскресенье 12 февраля 2023 17:25
Швейцарский банк заморозил российские активы почти на 20 млрд долларов, - СМИ Фото: швейцарский банк заморозил российские активы почти на 20 млрд долларов (flickr by allenhuan82)
Автор: Иван Носальский

Швейцарский банк Credit Suisse заморозил активы, которые принадлежат подсанкционным россиянам, на 17,6 млрд швейцарских франков (почти 20 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sonntags Zeitung.

Как отмечает издание, почти 20 млрд долларов - это треть всех задекларированных российских активов в Швейцарии. Из них только 4,32 млрд принадлежит гражданам РФ, которые внесены в санкционные списки страны. Остальные 14,7 - лицам, против которых ввели ограничение другие страны.

В Sonntags Zeitung отмечают, что Credit Suisse также заморозил государственные активы РФ и российского Центробанка.

В издании напомнили, что ранее Швейцария сообщала о блокировке активов РФ на 8,1 млрд долларов и 15 объектов недвижимости. Основанием для этого послужили санкции из-за вторжения россиян в Украину.

Напомним, ранее лидеры Польши и стран Балтии призвали ЕС использовать 300 млрд евро замороженных резервов Центрального банка России и направить их на помощь переселенцев в Украине.

Также мы писали, что Кабмин одобрил процедуру продажи арестованных активов России в Украине.

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