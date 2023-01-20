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Швейцария может решить вопрос передачи Украине активов РФ с помощью референдума

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Пятница 20 января 2023 14:12
Швейцария может решить вопрос передачи Украине активов РФ с помощью референдума Фото: Швейцария может решить вопрос передачи Украине активов РФ с помощью референдума (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Швейцария не против передать замороженные российские активы для восстановления Украины. Однако для этого может потребоваться референдум.

Об этом сообщает РБК-Укриана со ссылкой на заявление главы МИД Швейцарии Игнацио Кассиса в интервью Tages-Anzeiger.

"Если мы серьезно настроены на помощь в восстановлении Украины, мы должны подумать о том, как мы собираемся это финансировать", - сказал министр, добавив, что западные страны обсуждают шаг конфискации российских активов.

Как уточнил Кассис, Швейцария заморозила российские активны на 7,5 млрд франков (8,2 млрд долларов), но, согласно законодательству страны, они не могут быть конфискованы. И для изменения этого закона, вероятно, потребуется провести референдум.

"Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат, только потому, что мы считаем это морально правильным. Право собственности является фундаментальным", - сказал глава МИД Швейцарии.

Тем временем, как отмечает издание NZZ, швейцарские банки категорически против передачи активов РФ Украине. Там считают, что "пренебрежение правами собственности подорвет позицию Швейцарии как финансового центра".

Напомним, ранее сообщалось, что Германия открыта для использования миллиардов евро из замороженных российских активов, чтобы помочь Украине в восстановлении, когда юридические проблемы будут решены.

Также премьер-министр Эстонии Каи Каллас заявила, что за уничтоженную инфраструктуру в Украине должна платить только Россия. Именно поэтому в ЕС нужно создать механизмы, которые позволят направить конфискованные активы для компенсации убытков.

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