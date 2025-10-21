Вызов Китаю: США и Австралия подписали соглашение о редкоземельных минералах

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что соглашение поддержит проекты на сумму 8,5 млрд долларов (6,3 млрд фунтов стерлингов), которые уже готовы к реализации, и поможет расширить возможности страны по добыче и переработке полезных ископаемых.

Согласно рамочному документу, в течение следующих шести месяцев две страны инвестируют 1 млрд долларов в совместные проекты в США и Австралии.

США и Австралия работают над этими вопросами еще с первой каденции Трампа, однако Албаниз отметил, что новое соглашение выведет партнерство на "новый уровень".

Опубликованный Белым домом рамочный документ содержит немного деталей, что свидетельствует о деликатности обсуждаемых вопросов.

Три типа проектов и завод в Австралии

Премьер также отметил, что соглашение направлено на ускорение инвестиций в три типа проектов, в частности в создание перерабатывающих мощностей в Австралии с участием американского капитала.

Обе страны также договорились сотрудничать по вопросам ценообразования, получения разрешений и государственного надзора за продажей компаний и проектов в этом секторе.

Отдельно США сообщили о намерении инвестировать в строительство современного галиевого завода в Западной Австралии мощностью 100 тонн в год, а также готовят финансирование на сумму около 2,2 млрд долларов через Экспортно-импортный банк США для развития проектов с критически важными минералами.

Издание отметило, что за последние месяцы администрация Трампа уже объявила о ряде инвестиций в такие компании, как американский производитель редкоземельных металлов MP Materials, а также канадские Trilogy Metals и Lithium Americas, которые реализуют свои проекты в США.

В обмен на поддержку правительство получило доли собственности в этих компаниях.

Накануне встречи акции австралийских компаний, в частности Lynas Rare Earths, выросли на ожидании новых инвестиций. Несколько лет назад Lynas получила контракт от Министерства обороны США и сейчас работает над проектом в Техасе.

Австралия является одним из ведущих поставщиков критических минералов, однако, как и США, она зависит от Китая - своего крупнейшего торгового партнера - в сфере их переработки, необходимой для промышленного использования этих материалов.